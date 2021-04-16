В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
19:55 16.04.2021 (обновлено: 20:03 16.04.2021)
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АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в пятницу снова обновил максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая заражения, сообщил минздрав республики.
Предыдущий максимальный суточный прирост случаев коронавируса в Турции был зафиксирован в среду - 62 797.
В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничивает авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"Сегодня зарегистрировано 63 082 новых случая COVID-19, госпитализированы 2915 больных. Умерли 289 человек, с начала пандемии - 35 320. В тяжелом состоянии находятся 3205 больных", - говорится в сообщении.
Как заявил в конце марта президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Во вторник Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности, об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, приблизилось к 20 миллионам человек, при этом около 8 миллионов получили обе дозы вакцины.