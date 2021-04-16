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Дилеры предупредили о росте цен на автомобили
Дилеры предупредили о росте цен на автомобили
Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:24
2021-04-16T13:28
россия
андрей ольховский
авто
рольф
авилон
volvo ab
экономика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры."Мы ожидаем, что рост цен будет плавный — два-пять процентов, может быть, семь процентов. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально", — сообщил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.При этом он добавил, что это возможно, если удастся решить проблему с комплектующими, объем производства и продаж будет расти, а национальная валюта — сохранять стабильность.Среди основных факторов роста цен — ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров. Как уточнили в ассоциации, рост утильсбора сильнее повлияет на ценники импортных машин.По мнению директора по маркетингу "Авилона" Андрея Каменского, в среднем цены на машины вырастут на три процента. Он напомнил, что в начале апреля уже произошло повышение стоимости Volvo на 50-150 тысяч рублей, Cadillac и Chevrolet — на два-два с половиной процента, а в скором времени на шесть процентов подорожает и Mercedes-Benz V-class."Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей", — пояснил Каменский.Генеральный директор дилера АВТОDOM Андрей Ольховский также считает, что стоимость новых машин во втором квартале вырастет на три процента. Однако в премиум-сегменте рост цен может достичь и четырех процентов. По прогнозу гендиректора "АвтоСпецЦентра" Дениса Петрунина, автомобили в среднем подорожают на пять процентов."Вслед за ценами на новые автомобили будут расти и цены на автомобили с пробегом. В то же время, на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу машины с пробегом", — рассказал директор по развитию дилера "Рольф" Владимир Мирошников. Он добавил, что на рынке новых автомобилей сформировался дефицит, и в мае ситуация в этом отношении ухудшится.По данным "Коммерсанта", стоимость машин в российских дилерских центрах в первом квартале 2021 года выросла в среднем на два-восемь процентов.
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россия, андрей ольховский, авто, рольф , авилон , volvo ab, экономика

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

10:24 16.04.2021 (обновлено: 13:28 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМенеджер салона "Рольф" в Москве
Менеджер салона Рольф в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.
"Мы ожидаем, что рост цен будет плавный — два-пять процентов, может быть, семь процентов. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально", — сообщил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.
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При этом он добавил, что это возможно, если удастся решить проблему с комплектующими, объем производства и продаж будет расти, а национальная валюта — сохранять стабильность.
Среди основных факторов роста цен — ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров. Как уточнили в ассоциации, рост утильсбора сильнее повлияет на ценники импортных машин.
По мнению директора по маркетингу "Авилона" Андрея Каменского, в среднем цены на машины вырастут на три процента. Он напомнил, что в начале апреля уже произошло повышение стоимости Volvo на 50-150 тысяч рублей, Cadillac и Chevrolet — на два-два с половиной процента, а в скором времени на шесть процентов подорожает и Mercedes-Benz V-class.
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"Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей", — пояснил Каменский.
Генеральный директор дилера АВТОDOM Андрей Ольховский также считает, что стоимость новых машин во втором квартале вырастет на три процента. Однако в премиум-сегменте рост цен может достичь и четырех процентов. По прогнозу гендиректора "АвтоСпецЦентра" Дениса Петрунина, автомобили в среднем подорожают на пять процентов.
"Вслед за ценами на новые автомобили будут расти и цены на автомобили с пробегом. В то же время, на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу машины с пробегом", — рассказал директор по развитию дилера "Рольф" Владимир Мирошников.
Он добавил, что на рынке новых автомобилей сформировался дефицит, и в мае ситуация в этом отношении ухудшится.
По данным "Коммерсанта", стоимость машин в российских дилерских центрах в первом квартале 2021 года выросла в среднем на два-восемь процентов.
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РоссияАндрей ОльховскийАвтоРольфАвилонVolvo ABЭкономика
 
 
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