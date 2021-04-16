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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210416/test-1728509172.html
Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19
Россиян, которые возвращаются до 1 мая из Турции и Танзании, могут обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. С таким предложением... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T04:14
2021-04-16T04:14
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
танзания
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россиян, которые возвращаются до 1 мая из Турции и Танзании, могут обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. С таким предложением выступил Роспотребнадзор, проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.В документе говорится, что прибывающим предстоит повторно предоставить данные о результатах тестирования на COVID-19. Для этого необходимо будет заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг.Согласно проекту постановления, это требование не будет распространяться на членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы из указанных стран.Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания, общество

Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19

04:14 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россиян, которые возвращаются до 1 мая из Турции и Танзании, могут обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. С таким предложением выступил Роспотребнадзор, проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.
В документе говорится, что прибывающим предстоит повторно предоставить данные о результатах тестирования на COVID-19. Для этого необходимо будет заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг.
Согласно проекту постановления, это требование не будет распространяться на членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы из указанных стран.
Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.
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Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТурцияТанзанияОбщество
 
 
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