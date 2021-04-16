https://ria.ru/20210416/test-1728509172.html

Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19

Прибывших из Турции и Танзании предложили дважды тестировать на COVID-19

Россиян, которые возвращаются до 1 мая из Турции и Танзании, могут обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. С таким предложением... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:14

2021-04-16T04:14

2021-04-16T04:14

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

турция

танзания

общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россиян, которые возвращаются до 1 мая из Турции и Танзании, могут обязать в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на коронавирус. С таким предложением выступил Роспотребнадзор, проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов.В документе говорится, что прибывающим предстоит повторно предоставить данные о результатах тестирования на COVID-19. Для этого необходимо будет заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг.Согласно проекту постановления, это требование не будет распространяться на членов экипажей самолетов, которые осуществляют рейсы из указанных стран.Россия с 15 апреля по 1 июня снова ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперштаб на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html

россия

турция

танзания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания, общество