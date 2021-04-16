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Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси
В Сети появилось видео из Тбилиси, где неизвестный ворвался в филиал банка и захватил заложников. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:10
2021-04-16T13:10
2021-04-16T13:28
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео из Тбилиси, где неизвестный ворвался в филиал банка и захватил заложников.На кадрах показано оцепленное здание, а также сотрудники спецслужбКак сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на очевидцев, напавший отпустил одного человека, сейчас в банке остаются трое сотрудников и один охранник.Ближайшая станция метро "Авлабари" закрыта.
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Кадры с места захвата банка в Тбилиси
В Тбилиси захватили банк, взяли людей в заложники
2021-04-16T13:10
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PT0M16S
РИА Новости
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