https://ria.ru/20210416/tbilisi-1728563680.html

Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси

Опубликовано видео с места захвата заложников в Тбилиси

В Сети появилось видео из Тбилиси, где неизвестный ворвался в филиал банка и захватил заложников. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:10

2021-04-16T13:10

2021-04-16T13:28

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728564339_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8c8ee83e062e157d481697ffb464726c.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео из Тбилиси, где неизвестный ворвался в филиал банка и захватил заложников.На кадрах показано оцепленное здание, а также сотрудники спецслужбКак сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на очевидцев, напавший отпустил одного человека, сейчас в банке остаются трое сотрудников и один охранник.Ближайшая станция метро "Авлабари" закрыта.

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места захвата банка в Тбилиси В Тбилиси захватили банк, взяли людей в заложники 2021-04-16T13:10 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире