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Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси
Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси
Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:14
2021-04-16T12:14
2021-04-16T13:55
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ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2".По предварительным данным, он удерживает двоих человек. При этом Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца сообщает, что одну женщину отпустили сразу, в здании остаются четверо — три сотрудника и охранник.На месте работает полиция, территория оцеплена, ближайшая станция метро "Авлабари" закрыта.МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.
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мвд грузии, происшествия, тбилиси, грузия, в мире