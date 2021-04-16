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Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси
Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси
Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T12:14
2021-04-16T13:55
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ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2".По предварительным данным, он удерживает двоих человек. При этом Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца сообщает, что одну женщину отпустили сразу, в здании остаются четверо — три сотрудника и охранник.На месте работает полиция, территория оцеплена, ближайшая станция метро "Авлабари" закрыта.МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.
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мвд грузии, происшествия, тбилиси, грузия, в мире

Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси

12:14 16.04.2021 (обновлено: 13:55 16.04.2021)
 
© Sputnik / Александр ШламовПолиция Грузии
Полиция Грузии - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Sputnik / Александр Шламов
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2".
По предварительным данным, он удерживает двоих человек. При этом Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца сообщает, что одну женщину отпустили сразу, в здании остаются четверо — три сотрудника и охранник.
На месте работает полиция, территория оцеплена, ближайшая станция метро "Авлабари" закрыта.
МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.
 
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