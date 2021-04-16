https://ria.ru/20210416/tbilisi-1728549718.html

Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси

Вооруженный человек захватил заложников в банке в Тбилиси

Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T12:14

2021-04-16T12:14

2021-04-16T13:55

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в мире

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ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Вооруженный человек ворвался в филиал одного из банков в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2".По предварительным данным, он удерживает двоих человек. При этом Sputnik Грузия со ссылкой на очевидца сообщает, что одну женщину отпустили сразу, в здании остаются четверо — три сотрудника и охранник.На месте работает полиция, территория оцеплена, ближайшая станция метро "Авлабари" закрыта.МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.

тбилиси

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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