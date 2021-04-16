В Минске начался суд по делу музыканта Тимы Белорусских
10:47 16.04.2021 (обновлено: 10:49 16.04.2021)
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении популярного музыканта Тимы Белорусских, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.
"Суд Московского района Минска начинает судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина в отношении Тимы Белорусских", - отметили в суде.
По информации представителя суда, Тимофей Морозов, - так зовут певца, - находился до суда под залогом, он обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма, его употреблении совместно с другим обвиняемым - знакомым музыканта, а также в перевозке и хранении.
Музыкант в пятницу не стал общаться с журналистами перед заседанием суда.
В январе официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СК, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего музыкального исполнителя гашиш и амфетамин.
В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против музыканта и передал его прокурору. Прокуратура Московского района Минска сообщила 25 марта, что направила в суд уголовное дело в отношении музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме, отмечалось в сообщении прокуратуры. Прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения в отношении музыканта и его знакомого – залог и заключение под стражу, соответственно.
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