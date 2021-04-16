https://ria.ru/20210416/sud-1728531225.html

В Минске начался суд по делу музыканта Тимы Белорусских

В Минске начался суд по делу музыканта Тимы Белорусских

Суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении популярного музыканта Тимы Белорусских, обвиняемого в незаконном обороте... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:47

2021-04-16T10:47

2021-04-16T10:49

тима белорусских

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728530645_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7e96080de49d7be8883abbdefd94df0f.jpg

МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении популярного музыканта Тимы Белорусских, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.По информации представителя суда, Тимофей Морозов, - так зовут певца, - находился до суда под залогом, он обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма, а также в приобретении гашиша массой 1,9609 грамма, его употреблении совместно с другим обвиняемым - знакомым музыканта, а также в перевозке и хранении.Музыкант в пятницу не стал общаться с журналистами перед заседанием суда.В январе официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщала РИА Новости, что белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СК, сотрудники милиции при личном обыске нашли у 22-летнего музыкального исполнителя гашиш и амфетамин.В марте СК Белоруссии сообщил, что завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта против музыканта и передал его прокурору. Прокуратура Московского района Минска сообщила 25 марта, что направила в суд уголовное дело в отношении музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме, отмечалось в сообщении прокуратуры. Прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения в отношении музыканта и его знакомого – залог и заключение под стражу, соответственно.По белорусскому законодательству, исполнителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

https://ria.ru/20210415/prigovor-1728396610.html

https://ria.ru/20210409/reper-1727619807.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Певец Тима Белорусских с адвокатом в здании суда В Минске начался суд над Тимой Белорусских. Артист пришел на заседание с адвокатом, от комментариев прессе отказался. Напомним, что Тиму задержали в Минске 6 января в одном из минских клубов, при личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. Певца отпустили под залог до суда, но ему грозит реальный срок - до 5 лет лишения свободы. 2021-04-16T10:47 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тима белорусских, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия