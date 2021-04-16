https://ria.ru/20210416/strelba-1728614052.html

В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата

В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата

Мужчина, устроивший стрельбу в Балашихе из охолощенного "Калашникова", доставлен в полицию, у него изъяли оружие, составлен административный протокол, сообщила... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:37

2021-04-16T16:37

2021-04-16T16:37

россия

гумвд

балашиха

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Балашихе из охолощенного "Калашникова", доставлен в полицию, у него изъяли оружие, составлен административный протокол, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.В полицию сообщили о стрельбе в Балашихе на улице Дмитриева во дворе одного из домов, прибывшие на место участковые доставили 20-летнего местного жителя в отдел полиции.На молодого человека составили протокол об административном правонарушении, добавила Петрова.Как рассказал молодой человек на видео, опубликованном ГУМВД, стрельбу он устроил ночью, будучи пьян, палил только в воздух."Вину свою полностью признаю, извиняюсь перед всеми жителями города Балашихи за свои деяния. Такого больше не повторится", - заверил он.

https://ria.ru/20210415/strelba-1728486966.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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россия, гумвд, балашиха, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия