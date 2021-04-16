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В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата
В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата
Мужчина, устроивший стрельбу в Балашихе из охолощенного "Калашникова", доставлен в полицию, у него изъяли оружие, составлен административный протокол, сообщила... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:37
2021-04-16T16:37
россия
гумвд
балашиха
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Балашихе из охолощенного "Калашникова", доставлен в полицию, у него изъяли оружие, составлен административный протокол, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.В полицию сообщили о стрельбе в Балашихе на улице Дмитриева во дворе одного из домов, прибывшие на место участковые доставили 20-летнего местного жителя в отдел полиции.На молодого человека составили протокол об административном правонарушении, добавила Петрова.Как рассказал молодой человек на видео, опубликованном ГУМВД, стрельбу он устроил ночью, будучи пьян, палил только в воздух."Вину свою полностью признаю, извиняюсь перед всеми жителями города Балашихи за свои деяния. Такого больше не повторится", - заверил он.
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россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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россия, гумвд, балашиха, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

В Балашихе мужчина устроил стрельбу из автомата

16:37 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Балашихе из охолощенного "Калашникова", доставлен в полицию, у него изъяли оружие, составлен административный протокол, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В полицию сообщили о стрельбе в Балашихе на улице Дмитриева во дворе одного из домов, прибывшие на место участковые доставили 20-летнего местного жителя в отдел полиции.
"При проведении осмотра его квартиры обнаружен и изъят охолощенный автомат "Калашникова" с возможностью имитации выстрела, а также 42 патрона светозвукового действия. Изъятое оружие направлено на исследование", - сказала Петрова.
На молодого человека составили протокол об административном правонарушении, добавила Петрова.
Как рассказал молодой человек на видео, опубликованном ГУМВД, стрельбу он устроил ночью, будучи пьян, палил только в воздух.
"Вину свою полностью признаю, извиняюсь перед всеми жителями города Балашихи за свои деяния. Такого больше не повторится", - заверил он.
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РоссияГУМВДБалашихаМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
 
 
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