https://ria.ru/20210416/ssha-1728663942.html

США призвали Россию к "открытости" в действиях на границе с Украиной

США призвали Россию к "открытости" в действиях на границе с Украиной

США призвали Россию быть более открытой в ее действиях на границе с Украиной и не нагнетать ситуацию в регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:31

2021-04-16T22:31

2021-04-16T22:31

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США призвали Россию быть более открытой в ее действиях на границе с Украиной и не нагнетать ситуацию в регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210416/feyki-1728432724.html

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россия, джон кирби, министерство обороны сша, сша, в мире