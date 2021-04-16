США призвали Россию к "открытости" в действиях на границе с Украиной
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США призвали Россию быть более открытой в ее действиях на границе с Украиной и не нагнетать ситуацию в регионе, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы продолжаем пристально следить за количеством (российских) военных на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность... Призываем Россию быть более открытой в этих своих действиях и не нагнетать ситуацию еще больше, поскольку она и без того уже накалена", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Вчера, 08:00Как Сибирь оказалась на границе Украины
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".