Лавров предупредил США о возможности сокращения дипмиссии в России
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, если США и дальше будут делать недружественные шаги по отношению к российским дипмиссиям, Москва может попросить Вашингтон уравнять число американских дипработников в РФ с числом российских - в Соединенных Штатах.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
"Мы имеем в виду, что если наши "обмены любезностями" будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями в России, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и двух генеральных консульствах (в США - ред.)", - сказал Лавров.
По его словам, у России в США насчитывается примерно 450 дипломатических и административных сотрудников, при этом 150 из них работают в постпредстве РФ при ООН.
"Организация Объединенных Наций не является представительством, которое обслуживает двусторонние отношения России и США. Поэтому правильно, если мы хотим иметь паритет, вывести за счет численность наших сотрудников, которые работают в нашем представительстве при ООН", - сказал Лавров. Таким образом, сказал он, на фронте двусторонних отношений у России в США работают 300 человек, тогда как с американской стороны это число составляет 450 сотрудников.