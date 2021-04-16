https://ria.ru/20210416/ssha-1728637869.html

Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США

Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США

Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:36

2021-04-16T18:36

2021-04-16T19:13

россия

сергей лавров

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, такая практика широко используется США, но не Россией, поэтому Москва вводит паритет в этом вопросе."Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели, которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", - добавил глава МИД РФ.Крмое того, Москва решила начать процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки американских дипломатов по России, впредь будет подходить к этим вопросам в индивидуальном порядке, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Также Москва будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, заявил Сергей Лавров.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210416/diplomaty-1728637769.html

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

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Лавров о запрете в представительствах США работать гражданам третьих стран Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия запускает процедуру по запрету работать в дипломатических посольствах США гражданам третьих стран. 2021-04-16T18:36 true PT0M35S

Лавров: мы прекращаем бесконтрольные поездки сотрудников госдепартаментов США в Россию ЛАВРОВ: ПРАКТИКА БЕСКОНТРОЛЬНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ПОЕЗДОК СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ США В РФ ПРЕКРАЩАЕТСЯ 2021-04-16T18:36 true PT0M58S

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россия, сергей лавров, сша, в мире