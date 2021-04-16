Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/ssha-1728637869.html
Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США
Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США
Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:36
2021-04-16T19:13
россия
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728641451_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_83ee6bf1a6ff394afb980ae060cb93db.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, такая практика широко используется США, но не Россией, поэтому Москва вводит паритет в этом вопросе."Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели, которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", - добавил глава МИД РФ.Крмое того, Москва решила начать процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки американских дипломатов по России, впредь будет подходить к этим вопросам в индивидуальном порядке, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Также Москва будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, заявил Сергей Лавров.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210416/diplomaty-1728637769.html
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лавров о запрете в представительствах США работать гражданам третьих стран
Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия запускает процедуру по запрету работать в дипломатических посольствах США гражданам третьих стран.
2021-04-16T18:36
true
PT0M35S
Лавров: мы прекращаем бесконтрольные поездки сотрудников госдепартаментов США в Россию
ЛАВРОВ: ПРАКТИКА БЕСКОНТРОЛЬНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ПОЕЗДОК СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ США В РФ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
2021-04-16T18:36
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728641451_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a672d333f230697f6df571b229ffd553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, сша, в мире

Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США

18:36 16.04.2021 (обновлено: 19:13 16.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран", - сказал Лавров.

По его словам, такая практика широко используется США, но не Россией, поэтому Москва вводит паритет в этом вопросе.
"Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели, которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", - добавил глава МИД РФ.
Флаг США на здании посольства - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 18:36
Лавров сообщил о высылке десяти американских дипломатов
Крмое того, Москва решила начать процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки американских дипломатов по России, впредь будет подходить к этим вопросам в индивидуальном порядке, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас есть договор об "открытой суше", в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке", - заявил Лавров журналистам.

Также Москва будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, заявил Сергей Лавров.

"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас. Еще одна мера: мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
 
РоссияСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния