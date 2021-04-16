https://ria.ru/20210416/ssha-1728637869.html
Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США
Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США
Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:36
2021-04-16T18:36
2021-04-16T19:13
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сша
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, такая практика широко используется США, но не Россией, поэтому Москва вводит паритет в этом вопросе."Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели, которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", - добавил глава МИД РФ.Крмое того, Москва решила начать процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки американских дипломатов по России, впредь будет подходить к этим вопросам в индивидуальном порядке, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Также Москва будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, заявил Сергей Лавров.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210416/diplomaty-1728637769.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров о запрете в представительствах США работать гражданам третьих стран
Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия запускает процедуру по запрету работать в дипломатических посольствах США гражданам третьих стран.
2021-04-16T18:36
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Лавров: мы прекращаем бесконтрольные поездки сотрудников госдепартаментов США в Россию
ЛАВРОВ: ПРАКТИКА БЕСКОНТРОЛЬНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ПОЕЗДОК СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ США В РФ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
2021-04-16T18:36
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран", - сказал Лавров.
По его словам, такая практика широко используется США, но не Россией, поэтому Москва вводит паритет в этом вопросе.
"Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели, которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России", - добавил глава МИД РФ.
Крмое того, Москва
решила начать процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки американских дипломатов по России, впредь будет подходить к этим вопросам в индивидуальном порядке, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас есть договор об "открытой суше", в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке", - заявил Лавров журналистам.
Также Москва будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику, заявил Сергей Лавров.
"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас. Еще одна мера: мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые на деле, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.
США
в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.