В Нижегородской области пьяный водитель, сбивший подростков, получил срок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Водитель, в нетрезвом состоянии врезавшийся в группу подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, в результате чего пострадали пять человек, осуждён на 2,5 года колонии-поселения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что ночью 1 января 2020 года на автодороге "Нижний Новгород — Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый подсудимый, управляя автомашиной марки Kia Rio, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пятерых подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В результате наезда четверо подростков получили телесные повреждения различной степени тяжести вреда здоровью, а 13-летнему подростку причинен тяжкий вред здоровью.
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Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал в полном объеме.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.