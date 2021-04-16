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В Нижегородской области пьяный водитель, сбивший подростков, получил срок
В Нижегородской области пьяный водитель, сбивший подростков, получил срок
Водитель, в нетрезвом состоянии врезавшийся в группу подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, в результате чего пострадали пять человек, осуждён на РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T08:54
2021-04-16T08:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
kia rio
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Водитель, в нетрезвом состоянии врезавшийся в группу подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, в результате чего пострадали пять человек, осуждён на 2,5 года колонии-поселения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что ночью 1 января 2020 года на автодороге "Нижний Новгород — Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый подсудимый, управляя автомашиной марки Kia Rio, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пятерых подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В результате наезда четверо подростков получили телесные повреждения различной степени тяжести вреда здоровью, а 13-летнему подростку причинен тяжкий вред здоровью.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал в полном объеме.
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россия
кстовский район
нижегородская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), kia rio, кстовский район, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области пьяный водитель, сбивший подростков, получил срок

08:54 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Водитель, в нетрезвом состоянии врезавшийся в группу подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, в результате чего пострадали пять человек, осуждён на 2,5 года колонии-поселения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что ночью 1 января 2020 года на автодороге "Нижний Новгород — Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый подсудимый, управляя автомашиной марки Kia Rio, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пятерых подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В результате наезда четверо подростков получили телесные повреждения различной степени тяжести вреда здоровью, а 13-летнему подростку причинен тяжкий вред здоровью.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 19:10
Под Волгоградом три человека погибли в ДТП с тремя фурами
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал в полном объеме.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Kia RioКстовский районНижегородская областьПроисшествия
 
 
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