https://ria.ru/20210416/srok-1728517432.html

В Нижегородской области пьяный водитель, сбивший подростков, получил срок

В Нижегородской области пьяный водитель, сбивший подростков, получил срок

Водитель, в нетрезвом состоянии врезавшийся в группу подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, в результате чего пострадали пять человек, осуждён на РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T08:54

2021-04-16T08:54

2021-04-16T08:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

kia rio

кстовский район

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Водитель, в нетрезвом состоянии врезавшийся в группу подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, в результате чего пострадали пять человек, осуждён на 2,5 года колонии-поселения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что ночью 1 января 2020 года на автодороге "Нижний Новгород — Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый подсудимый, управляя автомашиной марки Kia Rio, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на пятерых подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. В результате наезда четверо подростков получили телесные повреждения различной степени тяжести вреда здоровью, а 13-летнему подростку причинен тяжкий вред здоровью.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину мужчина признал в полном объеме.

https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html

россия

кстовский район

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), kia rio, кстовский район, нижегородская область, происшествия