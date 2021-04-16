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Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" при вакцинации животных
Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" при вакцинации животных
Вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T06:06
2021-04-16T10:32
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
москва
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Однако в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты, подчеркнул собеседник агентства.Ученый отметил, что животных следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком."Спутник V" на животных в центре Гамалеи проверяли, все доклинические испытания проходили на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он работает, подчеркнул Гинцбург."Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает", — заключил он.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, москва

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" при вакцинации животных

06:06 16.04.2021 (обновлено: 10:32 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
Однако в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты, подчеркнул собеседник агентства.

"Я более чем уверен, что "Спутник V" будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить", — сказал он.

Ученый отметил, что животных следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком.
"Спутник V" на животных в центре Гамалеи проверяли, все доклинические испытания проходили на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он работает, подчеркнул Гинцбург.
"Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает", — заключил он.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургМосква
 
 
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