https://ria.ru/20210416/sputnik-v-1728510697.html

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" при вакцинации животных

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" при вакцинации животных

Вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T06:06

2021-04-16T06:06

2021-04-16T10:32

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

москва

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" может хорошо защищать от коронавируса и животных, заявил РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.Однако в вопросе вакцинации пока стоят другие приоритеты, подчеркнул собеседник агентства.Ученый отметил, что животных следует прививать и не только для их защиты, но еще и для прекращения циркуляции вируса между ними и человеком."Спутник V" на животных в центре Гамалеи проверяли, все доклинические испытания проходили на них, поэтому можно с уверенностью сказать, что он работает, подчеркнул Гинцбург."Другой вопрос, что та вакцина, которая сделана специально для животных, гораздо дешевле нашей и при этом тоже работает", — заключил он.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: препарат полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1604378267.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, москва