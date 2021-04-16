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Южная Корея запустит полноценный выпуск "Спутника V" за рубежом
Южная Корея запустит полноценный выпуск "Спутника V" за рубежом
Южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha вместе с ее производственным подразделением Hankook Korus Pharm может стать одной из первых зарубежных... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T01:53
2021-04-16T01:53
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
кенгидо
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha вместе с ее производственным подразделением Hankook Korus Pharm может стать одной из первых зарубежных площадок, где будет запущен полный цикл производства вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в компании.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство будет осуществляться на дочернем предприятии южнокорейского партнёра Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок на мировой рынок должен составить более 150 миллионов доз в год. При этом, в отличие ряда других производственных партнёров РФПИ, южнокорейская компания осуществляет полный цикл производства, а не только розлив готовой формы из субстанции, поставляемой с российских предприятий.В январе представитель GL Rapha сообщил РИА Новости, что компания уже закупила всё необходимое оборудование, начала культивирование клеток для запуска массового производства и рассчитывает начать первые коммерческие поставки вакцины в конце февраля-начале марта. На начало февраля также был запланирован приезд группы российских специалистов для совместного контроля производственных процессов."Согласно изначальному плану, всё должно было проходить именно так, но из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Южной Корее визит представителей РФПИ произошёл позже. Поэтому и поставки продукции в коммерческих объёмах несколько отложились", - пояснил Ким Ги Ён.По его словам, GL Rapha уже отправила контрольную партию в Россию для завершения процедуры валидации и ожидает, что уже скоро сможет приступить к полномасштабному производству. В то же время компания продолжит работать над передачей технологий производства "Спутника V" другим участникам южнокорейского консорциума для обеспечения производства в стране дополнительных 500 миллионов доз. Подписание первого трехстороннего соглашения в рамках сформированного консорциума с компанией ISU ABXIS состоялось 15 апреля, производство препарата на новой площадке в городе Йонъин столичной провинции Кёнгидо должно стартовать в конце месяца.В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что для международного производства "Спутник V" уже есть договорённости с 20 компаниями из 10 стран, причём в Индии и Корее производство уже началось, и в апреле многие из этих предприятий должны заработать на полную мощность.РФПИ также сообщал, что Индия является ведущим производственным хабом российской вакцины, в этой стране будет производиться свыше 850 миллионов доз ежегодно как для вакцинации местного населения, так и для международных поставок. Объёмы производства в Индии могут достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года. Южная Корея, по словам Дмитриева, является одним из ключевых партнеров по производству "Спутника V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, кенгидо, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, южная корея, в мире

Южная Корея запустит полноценный выпуск "Спутника V" за рубежом

01:53 16.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
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СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha вместе с ее производственным подразделением Hankook Korus Pharm может стать одной из первых зарубежных площадок, где будет запущен полный цикл производства вакцины "Спутник V", сообщили РИА Новости в компании.
"Не могу точно сказать, какая сейчас ситуация на заводах, производящих "Спутник V" в Индии, Китае и других странах, но, насколько мне известно, среди зарубежных партнеров РФПИ по контрактному производству Южная Корея находится на самых передовых позициях", - сказал начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство будет осуществляться на дочернем предприятии южнокорейского партнёра Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок на мировой рынок должен составить более 150 миллионов доз в год. При этом, в отличие ряда других производственных партнёров РФПИ, южнокорейская компания осуществляет полный цикл производства, а не только розлив готовой формы из субстанции, поставляемой с российских предприятий.
В январе представитель GL Rapha сообщил РИА Новости, что компания уже закупила всё необходимое оборудование, начала культивирование клеток для запуска массового производства и рассчитывает начать первые коммерческие поставки вакцины в конце февраля-начале марта. На начало февраля также был запланирован приезд группы российских специалистов для совместного контроля производственных процессов.
"Согласно изначальному плану, всё должно было проходить именно так, но из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Южной Корее визит представителей РФПИ произошёл позже. Поэтому и поставки продукции в коммерческих объёмах несколько отложились", - пояснил Ким Ги Ён.
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В Южной Корее произведут 650 миллионов доз "Спутника V" на экспорт
По его словам, GL Rapha уже отправила контрольную партию в Россию для завершения процедуры валидации и ожидает, что уже скоро сможет приступить к полномасштабному производству. В то же время компания продолжит работать над передачей технологий производства "Спутника V" другим участникам южнокорейского консорциума для обеспечения производства в стране дополнительных 500 миллионов доз. Подписание первого трехстороннего соглашения в рамках сформированного консорциума с компанией ISU ABXIS состоялось 15 апреля, производство препарата на новой площадке в городе Йонъин столичной провинции Кёнгидо должно стартовать в конце месяца.
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 2 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что для международного производства "Спутник V" уже есть договорённости с 20 компаниями из 10 стран, причём в Индии и Корее производство уже началось, и в апреле многие из этих предприятий должны заработать на полную мощность.
РФПИ также сообщал, что Индия является ведущим производственным хабом российской вакцины, в этой стране будет производиться свыше 850 миллионов доз ежегодно как для вакцинации местного населения, так и для международных поставок. Объёмы производства в Индии могут достичь более 50 миллионов доз в месяц к лету текущего года. Южная Корея, по словам Дмитриева, является одним из ключевых партнеров по производству "Спутника V".
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевКенгидоРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинЮжная КореяВ мире
 
 
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