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Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы МИД, не полетит в понедельник в Москву для переговоров о возможных поставках в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T23:10
2021-04-16T23:10
распространение коронавируса
россия
ян гамачек
мвд чехии
андрей бабиш
милош земан
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы МИД, не полетит в понедельник в Москву для переговоров о возможных поставках в республику вакцины "Спутник V", заявил изданию Seznam премьер Чехии Андрей Бабиш.В среду Гамачек сообщил в Twitter о своем намерении посетить 19 апреля Москву, чтобы договориться о возможной поставке в Чехию "Спутника V" после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)."Вице-премьер Ян Гамачек отменил свою поездку в Москву", - пишет Seznam со ссылкой на Бабиша.На вопросы иных изданий Бабиш ответил, не вдаваясь в подробности, что порекомендовал вице-премьеру отменить поездку в Россию.Чешские СМИ полагают, что отмена поездки может быть вызвана двумя причинами. Во-первых, нынешней напряженной внешнеполитической ситуацией в мире. Во-вторых, намерением оппозиционных партий выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша, в которое входят представители центристского движения ANO, возглавляемого Бабишем, и социал-демократы, лидером которых является Гамачек.Бабиш в четверг заявил журналистам, что поездка Гамачека в Москву "не является полностью идеальной", добавив, что, к тому же, в Чехию уже поступило предложение из РФ о покупке вакцины "Спутник V". При этом премьер еще раз напомнил, что "Спутник V" прежде всего должен получить одобрение ЕМА.Активным сторонником закупки и использования Чехией вакцины "Спутник V" является президент республики Милош Земан. В частности, 11 апреля в интервью изданию Blesk он заявил, что, на его взгляд, для применения вакцины "Спутник V" в Чехии было бы достаточно одобрения национального регулятора.
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россия, ян гамачек, мвд чехии, андрей бабиш, милош земан, москва, чехия, в мире

Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"

23:10 16.04.2021
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы МИД, не полетит в понедельник в Москву для переговоров о возможных поставках в республику вакцины "Спутник V", заявил изданию Seznam премьер Чехии Андрей Бабиш.
В среду Гамачек сообщил в Twitter о своем намерении посетить 19 апреля Москву, чтобы договориться о возможной поставке в Чехию "Спутника V" после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"Вице-премьер Ян Гамачек отменил свою поездку в Москву", - пишет Seznam со ссылкой на Бабиша.
На вопросы иных изданий Бабиш ответил, не вдаваясь в подробности, что порекомендовал вице-премьеру отменить поездку в Россию.
Чешские СМИ полагают, что отмена поездки может быть вызвана двумя причинами. Во-первых, нынешней напряженной внешнеполитической ситуацией в мире. Во-вторых, намерением оппозиционных партий выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша, в которое входят представители центристского движения ANO, возглавляемого Бабишем, и социал-демократы, лидером которых является Гамачек.
Бабиш в четверг заявил журналистам, что поездка Гамачека в Москву "не является полностью идеальной", добавив, что, к тому же, в Чехию уже поступило предложение из РФ о покупке вакцины "Спутник V". При этом премьер еще раз напомнил, что "Спутник V" прежде всего должен получить одобрение ЕМА.
Активным сторонником закупки и использования Чехией вакцины "Спутник V" является президент республики Милош Земан. В частности, 11 апреля в интервью изданию Blesk он заявил, что, на его взгляд, для применения вакцины "Спутник V" в Чехии было бы достаточно одобрения национального регулятора.
 
Распространение коронавирусаРоссияЯн ГамачекМВД ЧехииАндрей БабишМилош ЗеманМоскваЧехияВ мире
 
 
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