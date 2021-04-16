https://ria.ru/20210416/sputnik-1728666110.html

Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"

Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы МИД, не полетит в понедельник в Москву для переговоров о возможных поставках в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T23:10

2021-04-16T23:10

2021-04-16T23:10

распространение коронавируса

россия

ян гамачек

мвд чехии

андрей бабиш

милош земан

москва

чехия

в мире

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ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности главы МИД, не полетит в понедельник в Москву для переговоров о возможных поставках в республику вакцины "Спутник V", заявил изданию Seznam премьер Чехии Андрей Бабиш.В среду Гамачек сообщил в Twitter о своем намерении посетить 19 апреля Москву, чтобы договориться о возможной поставке в Чехию "Спутника V" после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)."Вице-премьер Ян Гамачек отменил свою поездку в Москву", - пишет Seznam со ссылкой на Бабиша.На вопросы иных изданий Бабиш ответил, не вдаваясь в подробности, что порекомендовал вице-премьеру отменить поездку в Россию.Чешские СМИ полагают, что отмена поездки может быть вызвана двумя причинами. Во-первых, нынешней напряженной внешнеполитической ситуацией в мире. Во-вторых, намерением оппозиционных партий выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша, в которое входят представители центристского движения ANO, возглавляемого Бабишем, и социал-демократы, лидером которых является Гамачек.Бабиш в четверг заявил журналистам, что поездка Гамачека в Москву "не является полностью идеальной", добавив, что, к тому же, в Чехию уже поступило предложение из РФ о покупке вакцины "Спутник V". При этом премьер еще раз напомнил, что "Спутник V" прежде всего должен получить одобрение ЕМА.Активным сторонником закупки и использования Чехией вакцины "Спутник V" является президент республики Милош Земан. В частности, 11 апреля в интервью изданию Blesk он заявил, что, на его взгляд, для применения вакцины "Спутник V" в Чехии было бы достаточно одобрения национального регулятора.

https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728595207.html

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россия, ян гамачек, мвд чехии, андрей бабиш, милош земан, москва, чехия, в мире