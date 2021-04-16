Глава Минздрава Белоруссии привился "Спутником V" местного производства
09:19 16.04.2021 (обновлено: 10:43 16.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной "Спутник V", разлитой на мощностях предприятия республики, и тем самым ввел выпущенную ранее промышленную партию этого препарата в массовый оборот, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
"Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - приводит пресс-служба слова Пиневича.
Как сообщила государственная газета "СБ. Беларусь сегодня", российская вакцина, разлитая на "Белмедпрепаратах", уже поступила в поликлиники страны, вакцинация начнется с понедельника.
По данным издания, Пиневич также отметил, что Минск продолжает работать над полной локализацией российской вакцины против коронавируса. "Мы крайне довольны тем, что проходим этот путь с российскими друзьями - "Спутник V" является идеальным соотношением качества, безопасности и цены. А также в планах создание своей вакцины. Нам было бы проще покупать ее, но мы должны готовиться сами и из любой ситуации выходить более подготовленными", - сказал руководитель ведомства.
Ранее на базе республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медработников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало 2021 года проживали около 9,35 миллиона человек.
Тринадцатого апреля в министерстве здравоохранения заявили, что в республике началась третья волна заболеваемости коронавирусом.