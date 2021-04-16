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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/sputnik-1728520916.html
Глава Минздрава Белоруссии привился "Спутником V" местного производства
Глава Минздрава Белоруссии привился "Спутником V" местного производства
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной "Спутник V", разлитой на мощностях предприятия республики, и тем самым... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T09:19
2021-04-16T10:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной "Спутник V", разлитой на мощностях предприятия республики, и тем самым ввел выпущенную ранее промышленную партию этого препарата в массовый оборот, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства."Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава."Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - приводит пресс-служба слова Пиневича.Как сообщила государственная газета "СБ. Беларусь сегодня", российская вакцина, разлитая на "Белмедпрепаратах", уже поступила в поликлиники страны, вакцинация начнется с понедельника.По данным издания, Пиневич также отметил, что Минск продолжает работать над полной локализацией российской вакцины против коронавируса. "Мы крайне довольны тем, что проходим этот путь с российскими друзьями - "Спутник V" является идеальным соотношением качества, безопасности и цены. А также в планах создание своей вакцины. Нам было бы проще покупать ее, но мы должны готовиться сами и из любой ситуации выходить более подготовленными", - сказал руководитель ведомства.Ранее на базе республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медработников.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало 2021 года проживали около 9,35 миллиона человек.Тринадцатого апреля в министерстве здравоохранения заявили, что в республике началась третья волна заболеваемости коронавирусом.
https://ria.ru/20210416/vaktsina-1728518539.html
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вакцина "спутник v", министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия

Глава Минздрава Белоруссии привился "Спутником V" местного производства

09:19 16.04.2021 (обновлено: 10:43 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился первой российской вакциной "Спутник V", разлитой на мощностях предприятия республики, и тем самым ввел выпущенную ранее промышленную партию этого препарата в массовый оборот, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Первой вакциной от коронавируса "Спутник V", которая произведена на РУП "Белмедпрепараты", привился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
"Можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот", - приводит пресс-служба слова Пиневича.
Как сообщила государственная газета "СБ. Беларусь сегодня", российская вакцина, разлитая на "Белмедпрепаратах", уже поступила в поликлиники страны, вакцинация начнется с понедельника.
По данным издания, Пиневич также отметил, что Минск продолжает работать над полной локализацией российской вакцины против коронавируса. "Мы крайне довольны тем, что проходим этот путь с российскими друзьями - "Спутник V" является идеальным соотношением качества, безопасности и цены. А также в планах создание своей вакцины. Нам было бы проще покупать ее, но мы должны готовиться сами и из любой ситуации выходить более подготовленными", - сказал руководитель ведомства.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 09:04Распространение коронавируса
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Ранее на базе республиканского унитарного предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Ранее "Спутник V", произведенный на этой российской площадке, уже был зарегистрирован в республике и в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медработников.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии на начало 2021 года проживали около 9,35 миллиона человек.
Тринадцатого апреля в министерстве здравоохранения заявили, что в республике началась третья волна заболеваемости коронавирусом.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Министерство здравоохранения БелоруссииБелоруссия
 
 
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