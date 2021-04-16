https://ria.ru/20210416/sposob-1728541770.html
В Киргизии придумали способ лечить от COVID-19 настойкой ядовитого корня
В Киргизии придумали способ лечить от COVID-19 настойкой ядовитого корня
Глава Киргизии Садыр Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:36
2021-04-16T11:36
2021-04-16T12:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
садыр жапаров
здоровье - общество
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 16 апр - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом.В видеоролике, прикрепленном к посту, люди разливают по бутылкам прозрачное вещество. На этикетках бутылок написано "иссык-кульский корень".Пользу аконита в лечении коронавируса подтвердил журналистам и министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев."Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет", - цитирует главу минздрава 24.kg.Глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире доказал безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19.На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу."Я беру на себя ответственность за применение нашими врачами иссык-кульского корня для лечения COVID-19", - заявил руководитель минздрава.По его словам, врачи при помощи аконита вылечили уже около 300 человек, поступивших в больницы на начальной стадии коронавируса. "Он доказал свою эффективность", - подчеркнул Бейшеналиев.В течение пресс-конференции самочувствие Бейшеналиева после приема иссык-кульского корня не ухудшилось.Иссык-кульский корень или аконит джунгарский - травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют "ядовитый свинец".Как сообщил РИА Новости источник в минздраве, это растение действительно широко применяется в народной медицине. Не только киргизской, но и китайской и ряде других народов. "Тем не менее, его влияние на организм может быть очень опасным, вплоть до летального исхода. Обращаться с ним нужно очень аккуратно и не в коем случае не принимать самостоятельно", - заявил он.
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593780232.html
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html
https://ria.ru/20210414/simptomy-1728220337.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Минздрава Киргизии пьет настойку иссык-кульского корня в прямом эфире
Глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире доказал безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления.
2021-04-16T11:36
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, садыр жапаров, здоровье - общество, киргизия, в мире
БИШКЕК, 16 апр - РИА Новости.
Глава Киргизии Садыр Жапаров
заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом.
"Наши врачи нашли способ лечения заболевания за день-два на начальной стадии. Узнать о лекарстве можно из видеоматериалов", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
В видеоролике, прикрепленном к посту, люди разливают по бутылкам прозрачное вещество. На этикетках бутылок написано "иссык-кульский корень".
Пользу аконита в лечении коронавируса подтвердил журналистам и министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
"Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство, плюс падает сахар. Каждый врач, ответственный за больного, следит за пациентом, рядом сидит, пока тот пьет раствор горячим. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет", - цитирует главу минздрава 24.kg
.
Глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире доказал безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19.
На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
"Я беру на себя ответственность за применение нашими врачами иссык-кульского корня для лечения COVID-19", - заявил руководитель минздрава.
По его словам, врачи при помощи аконита вылечили уже около 300 человек, поступивших в больницы на начальной стадии коронавируса. "Он доказал свою эффективность", - подчеркнул Бейшеналиев.
В течение пресс-конференции самочувствие Бейшеналиева после приема иссык-кульского корня не ухудшилось.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский - травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют "ядовитый свинец".
Как сообщил РИА Новости источник в минздраве, это растение действительно широко применяется в народной медицине. Не только киргизской, но и китайской и ряде других народов. "Тем не менее, его влияние на организм может быть очень опасным, вплоть до летального исхода. Обращаться с ним нужно очень аккуратно и не в коем случае не принимать самостоятельно", - заявил он.