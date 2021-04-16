https://ria.ru/20210416/sok-1728532201.html
В Нигерии десять человек погибли от отравления соком, сообщили СМИ
В Нигерии десять человек погибли от отравления соком, сообщили СМИ
Десять человек умерли, 400 госпитализированы на севере Нигерии после отравления фруктовым соком, сообщила газета Punch со ссылкой на власти северного... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:52
2021-04-16T10:52
2021-04-16T10:52
здоровье - общество
нигерия
кано
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Десять человек умерли, 400 госпитализированы на севере Нигерии после отравления фруктовым соком, сообщила газета Punch со ссылкой на власти северного нигерийского штата Кано.Отмечается, что в прошлом месяце власти сообщали о смерти от отравления соком троих человек и госпитализации еще 183.Как заявил комиссар по вопросам здравоохранения штата Кано Амину Цаньява, минздрав штата ранее уже объявлял о "вспышке странного заболевания, связанного с употреблением некачественного напитка". По его словам, поддельный напиток, о котором идет речь, наносит вред почкам и другим жизненно важным органам.Власти штата призвали нигерийцев с осторожностью относиться к потребляемым напиткам.
https://ria.ru/20210416/otravlenie-1728526333.html
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здоровье - общество, нигерия, кано, происшествия, в мире