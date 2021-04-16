https://ria.ru/20210416/sochi-1728602142.html

Мишустин рассказал о планах восстановить сообщение из Сочи в Минск

Мишустин рассказал о планах восстановить сообщение из Сочи в Минск

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время планируется восставить железнодорожное сообщение Сочи – Минск, также власти РФ рассчитывают РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:37

2021-04-16T15:37

2021-04-16T15:37

россия

михаил мишустин

москва

минск

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МИНСК, 16 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время планируется восставить железнодорожное сообщение Сочи – Минск, также власти РФ рассчитывают постепенно вернуться к объемам авиаперевозок, которые были до пандемии."По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение. В частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточки" Москва – Минск. Мы вообще собираемся железнодорожное сообщение в ближайшее время восстановить с Сочи - в Минск также ежедневный скоростной поезд, о котором я уже сказал, должен быть", - сказал Мишустин в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко."Надеюсь, что также и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок, пассажиропотоков и грузопотоков, которые были до пандемии", - добавил российский премьер.

https://ria.ru/20210416/integratsiya-1728558207.html

россия

москва

минск

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россия, михаил мишустин, москва, минск, в мире