https://ria.ru/20210416/sobaki-1728619235.html

Исследование показало, насколько точно собаки выявляют коронавирус

Исследование показало, насколько точно собаки выявляют коронавирус

Собаки могут по запаху выявлять пациентов с SARS-CoV-2 с точностью, достигающей 96%, говорится в сообщении Школы ветеринарной медицины Пенсильванского... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:00

2021-04-16T17:00

2021-04-16T17:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

plos one

пенсильванский университет

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в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Собаки могут по запаху выявлять пациентов с SARS-CoV-2 с точностью, достигающей 96%, говорится в сообщении Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США).Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, в эксперименте приняли участие девять собак. Сначала их учили распознавать специальный реагент, затем они тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с SARS-CoV-2. Все образцы были инактивированы.После трех недель обучения животные, которые ранее не участвовали в работе по выявлению заболеваний, смогли выявлять образцы мочи и слюны пациентов с коронавирусом со средней точностью в 96%.В ходе исследования было подтверждено, что моча и слюна людей с SARS-CoV-2 приобретают уникальный запах. Вместе с тем отмечается, что в процессе испытаний использовалось ограниченное количество образцов, и, возможно, со временем собаки просто начали отбирать образцы, запах которых им был уже знаком.Ученые заявляют, что в дальнейшем в обучении собак следует применять большее количество образцов."Это (результаты исследования) мы можем развить не только в обучении распознавания COVID, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем", - сообщила ведущий автор исследования Синтия Отто.

https://ria.ru/20210415/sobaki-1728372779.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583238127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, plos one, пенсильванский университет, сша, в мире