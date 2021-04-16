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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210416/sobaki-1728619235.html
Исследование показало, насколько точно собаки выявляют коронавирус
Исследование показало, насколько точно собаки выявляют коронавирус
Собаки могут по запаху выявлять пациентов с SARS-CoV-2 с точностью, достигающей 96%, говорится в сообщении Школы ветеринарной медицины Пенсильванского... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:00
2021-04-16T17:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
plos one
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Собаки могут по запаху выявлять пациентов с SARS-CoV-2 с точностью, достигающей 96%, говорится в сообщении Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США).Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, в эксперименте приняли участие девять собак. Сначала их учили распознавать специальный реагент, затем они тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с SARS-CoV-2. Все образцы были инактивированы.После трех недель обучения животные, которые ранее не участвовали в работе по выявлению заболеваний, смогли выявлять образцы мочи и слюны пациентов с коронавирусом со средней точностью в 96%.В ходе исследования было подтверждено, что моча и слюна людей с SARS-CoV-2 приобретают уникальный запах. Вместе с тем отмечается, что в процессе испытаний использовалось ограниченное количество образцов, и, возможно, со временем собаки просто начали отбирать образцы, запах которых им был уже знаком.Ученые заявляют, что в дальнейшем в обучении собак следует применять большее количество образцов."Это (результаты исследования) мы можем развить не только в обучении распознавания COVID, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем", - сообщила ведущий автор исследования Синтия Отто.
https://ria.ru/20210415/sobaki-1728372779.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, plos one, пенсильванский университет, сша, в мире

Исследование показало, насколько точно собаки выявляют коронавирус

17:00 16.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСлужебные собаки кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека
Служебные собаки кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Собаки могут по запаху выявлять пациентов с SARS-CoV-2 с точностью, достигающей 96%, говорится в сообщении Школы ветеринарной медицины Пенсильванского университета (США).
Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS One, в эксперименте приняли участие девять собак. Сначала их учили распознавать специальный реагент, затем они тренировались отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи пациентов с SARS-CoV-2. Все образцы были инактивированы.
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15 апреля, 11:53Наука
Загадочная болезнь у собак оказалась кишечным коронавирусом
После трех недель обучения животные, которые ранее не участвовали в работе по выявлению заболеваний, смогли выявлять образцы мочи и слюны пациентов с коронавирусом со средней точностью в 96%.
В ходе исследования было подтверждено, что моча и слюна людей с SARS-CoV-2 приобретают уникальный запах. Вместе с тем отмечается, что в процессе испытаний использовалось ограниченное количество образцов, и, возможно, со временем собаки просто начали отбирать образцы, запах которых им был уже знаком.
Ученые заявляют, что в дальнейшем в обучении собак следует применять большее количество образцов.
"Это (результаты исследования) мы можем развить не только в обучении распознавания COVID, но также в работе по распознаванию рака и в рамках других мер по выявлению заболеваний, которые мы предпринимаем", - сообщила ведущий автор исследования Синтия Отто.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыPLoS ONEПенсильванский университетСШАВ мире
 
 
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