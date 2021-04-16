https://ria.ru/20210416/sluzhba-1728624593.html

Власти Киева просят церкви отменить массовые богослужения

Власти Киева просят церкви отменить массовые богослужения

Власти Киева просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:27

2021-04-16T17:27

2021-04-16T17:27

религия и мировоззрение

хмельницкий (город)

здоровье - общество

виталий кличко

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Власти Киева просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.Ранее в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху."Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продолжил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - цитирует Мондриевского пресс-служба администрации.Он также добавил, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.

https://ria.ru/20210409/paskha-1727498917.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/ukraina-1602997994.html

хмельницкий (город)

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хмельницкий (город), здоровье - общество, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, в мире