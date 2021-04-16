Власти Киева просят церкви отменить массовые богослужения
КИЕВ, 16 апр - РИА Новости. Власти Киева просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
Ранее в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майские праздники и на Пасху.
"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет-сеть. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продолжил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - цитирует Мондриевского пресс-служба администрации.
Он также добавил, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.
Ранее локдаун, введенный в Киеве из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, продлили до 30 апреля. В столице запрещена работа школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. В первый день усиленного карантина цены на такси в Киеве выросли в три-четыре раза, утром город сковали пробки. Украинские СМИ сообщали, что в транспорт не пускали даже врачей, если у них не было спецпропуска. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что власти Киева не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками, и призвал оперативно решить ситуацию с их дефицитом. Кличко не исключил продления действующего в столице жесткого карантина до 10 мая в случае негативной динамики с заболеваемостью COVID-19.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Житомирская, Одесская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Полтавская области.