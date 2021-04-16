https://ria.ru/20210416/siriya-1728583588.html

Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции

Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции

Американский санкционный закон "Цезарь" направлен на то, чтобы вынудить сирийское правительство пойти на политические уступки, заявил посол Сирии в России Рияд... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:25

2021-04-16T14:25

2021-04-16T14:36

санкции

риад хаддад

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/129834/67/1298346742_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_c4eeae3a887f6b09e70dd0b834d3a4f3.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский санкционный закон "Цезарь" направлен на то, чтобы вынудить сирийское правительство пойти на политические уступки, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад."Этот закон, во-первых, запрещает любому правительству или организации участвовать в восстановлении Сирии и сотрудничать с сирийским центральным банком в финансировании этого восстановления. Во-вторых, нацелен против самого сирийского центрального банка, который контролирует курс сирийской валюты. Таким образом, принятие этого закона означало оказание политического и экономического давления на сирийское правительство с целью заставить его пойти на политические уступки", - сказал посол на онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.Сирийские власти неоднократно обращались к международному сообществу с требованием осудить односторонние санкции и предпринять меры для их отмены, так как подобные действия в первую очередь ведут сирийский народ к голоду и бедности и нарушают элементарные права человека.

https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, риад хаддад, сирия, сша, в мире