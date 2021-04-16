Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции
14:25 16.04.2021 (обновлено: 14:36 16.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский санкционный закон "Цезарь" направлен на то, чтобы вынудить сирийское правительство пойти на политические уступки, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.
"Этот закон, во-первых, запрещает любому правительству или организации участвовать в восстановлении Сирии и сотрудничать с сирийским центральным банком в финансировании этого восстановления. Во-вторых, нацелен против самого сирийского центрального банка, который контролирует курс сирийской валюты. Таким образом, принятие этого закона означало оказание политического и экономического давления на сирийское правительство с целью заставить его пойти на политические уступки", - сказал посол на онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.
Сирийские власти неоднократно обращались к международному сообществу с требованием осудить односторонние санкции и предпринять меры для их отмены, так как подобные действия в первую очередь ведут сирийский народ к голоду и бедности и нарушают элементарные права человека.