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Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции
Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции
Американский санкционный закон "Цезарь" направлен на то, чтобы вынудить сирийское правительство пойти на политические уступки, заявил посол Сирии в России Рияд... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:25
2021-04-16T14:36
санкции
риад хаддад
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский санкционный закон "Цезарь" направлен на то, чтобы вынудить сирийское правительство пойти на политические уступки, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад."Этот закон, во-первых, запрещает любому правительству или организации участвовать в восстановлении Сирии и сотрудничать с сирийским центральным банком в финансировании этого восстановления. Во-вторых, нацелен против самого сирийского центрального банка, который контролирует курс сирийской валюты. Таким образом, принятие этого закона означало оказание политического и экономического давления на сирийское правительство с целью заставить его пойти на политические уступки", - сказал посол на онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.Сирийские власти неоднократно обращались к международному сообществу с требованием осудить односторонние санкции и предпринять меры для их отмены, так как подобные действия в первую очередь ведут сирийский народ к голоду и бедности и нарушают элементарные права человека.
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санкции, риад хаддад, сирия, сша, в мире

Посол Сирии заявил о давлении США на Дамаск через санкции

14:25 16.04.2021 (обновлено: 14:36 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Рияд Хаддад - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский санкционный закон "Цезарь" направлен на то, чтобы вынудить сирийское правительство пойти на политические уступки, заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.
"Этот закон, во-первых, запрещает любому правительству или организации участвовать в восстановлении Сирии и сотрудничать с сирийским центральным банком в финансировании этого восстановления. Во-вторых, нацелен против самого сирийского центрального банка, который контролирует курс сирийской валюты. Таким образом, принятие этого закона означало оказание политического и экономического давления на сирийское правительство с целью заставить его пойти на политические уступки", - сказал посол на онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Рабочий в мастерской в Старом городе Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 13:43Война в Сирии
"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование
США в 2020 году расширили санкции против Сирии, в том числе усилив экономическую блокаду вступившим в силу в июне законом "Цезарь", в рамках которого под санкции попадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с САР. Подобное давление сильно ослабило национальную валюту по отношению к доллару, вызвало дефицит ряда лекарственных препаратов на внутреннем рынке и повышение цен на многие продукты питания первой необходимости.
Сирийские власти неоднократно обращались к международному сообществу с требованием осудить односторонние санкции и предпринять меры для их отмены, так как подобные действия в первую очередь ведут сирийский народ к голоду и бедности и нарушают элементарные права человека.
 
СанкцииРиад ХаддадСирияСШАВ мире
 
 
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