https://ria.ru/20210416/sigarety-1728533046.html

В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, ущерб бюджету превысил 450 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ и... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:56

2021-04-16T10:56

2021-04-16T10:56

россия

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, ущерб бюджету превысил 450 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ и МВД РФ.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, ущерб бюджету РФ в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 млн рублей.Согласно сообщению ФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда табачных изделий", "сбыт товаров и продукции без маркировки". По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты таможенных платежей.По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону с соучастниками переправили продукцию из ОАЭ, незаконная поставка осуществлялась через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья.Добавляется, что предполагаемому организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

https://ria.ru/20210312/arest-1600956415.html

https://ria.ru/20210312/posol-1600935866.html

россия

москва

ростов-на-дону

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россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, ростов-на-дону, происшествия