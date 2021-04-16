В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ
"ФСБ РФ в городе Москве пресечен канал контрабанды на территорию России табачных изделий арабских производителей. В ходе спецоперации с поличным задержан организатор канала гражданин России и его пособники при реализации на внутреннем рынке 40 тонн контрабандной продукции и получении за нее 800 тысяч долларов США. В ходе дальнейших мероприятий на используемых им консолидационных складах изъято 120 тонн контрабандных табачных изделий производства ОАЭ, частично перемещенных через Астраханской участок таможенной границы, рыночной стоимостью 2,4 миллиона долларов США", - говорится в сообщении спецслужбы.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, ущерб бюджету РФ в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 млн рублей.
Согласно сообщению ФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда табачных изделий", "сбыт товаров и продукции без маркировки". По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты таможенных платежей.
По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону с соучастниками переправили продукцию из ОАЭ, незаконная поставка осуществлялась через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья.
"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержаны двое его сообщников", - отметила Волк.
Добавляется, что предполагаемому организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.