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В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ
В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ
В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, ущерб бюджету превысил 450 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ и... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:56
2021-04-16T10:56
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, ущерб бюджету превысил 450 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ и МВД РФ.Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, ущерб бюджету РФ в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 млн рублей.Согласно сообщению ФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда табачных изделий", "сбыт товаров и продукции без маркировки". По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты таможенных платежей.По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону с соучастниками переправили продукцию из ОАЭ, незаконная поставка осуществлялась через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья.Добавляется, что предполагаемому организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
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россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, ростов-на-дону, происшествия

В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

10:56 16.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Москве изъяли 160 тонн контрабандных сигарет, ввезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, ущерб бюджету превысил 450 миллионов рублей, сообщили в ЦОС ФСБ и МВД РФ.
"ФСБ РФ в городе Москве пресечен канал контрабанды на территорию России табачных изделий арабских производителей. В ходе спецоперации с поличным задержан организатор канала гражданин России и его пособники при реализации на внутреннем рынке 40 тонн контрабандной продукции и получении за нее 800 тысяч долларов США. В ходе дальнейших мероприятий на используемых им консолидационных складах изъято 120 тонн контрабандных табачных изделий производства ОАЭ, частично перемещенных через Астраханской участок таможенной границы, рыночной стоимостью 2,4 миллиона долларов США", - говорится в сообщении спецслужбы.
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, ущерб бюджету РФ в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 млн рублей.
Согласно сообщению ФСБ, возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда табачных изделий", "сбыт товаров и продукции без маркировки". По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела за уклонение от уплаты таможенных платежей.
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По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону с соучастниками переправили продукцию из ОАЭ, незаконная поставка осуществлялась через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья.
"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержаны двое его сообщников", - отметила Волк.
Добавляется, что предполагаемому организатору и двум его сообщникам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
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РоссияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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