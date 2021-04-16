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Полиция взяла штурмом банк в Тбилиси, где неизвестный захватил заложников
Полиция взяла штурмом банк в Тбилиси, где неизвестный захватил заложников
Полиция освободила заложников, которых захватил вооруженный человек в банке в Тбилиси, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:15
2021-04-16T14:21
тбилиси
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Полиция освободила заложников, которых захватил вооруженный человек в банке в Тбилиси, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе.По его словам, захватчика задержали."По факту начато расследование, на данный момент проходят следственные мероприятия", — добавил Сирадзе.Он отметил, что пока не может сообщить о требованиях нападавшего и количестве заложников, но пообещал рассказать об этом позже.Инцидент произошел в экспресс-филиале Банка Грузии неподалеку от станции метро "Авлабари". Как сообщал Sputnik Грузия, в банке в тот момент было пять человек, одну женщину злоумышленник сразу отпустил, три сотрудника и охранник оставались в здании.Телекомпания "Рустави 2" сообщает со ссылкой на источники, что захватчиком оказался 28-летний Николоз Цурцумия из города Зугдиди, он был вооружен пневматическим пистолетом, который взял в магазине в долг.
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тбилиси, грузия, происшествия, в мире

Полиция взяла штурмом банк в Тбилиси, где неизвестный захватил заложников

13:15 16.04.2021 (обновлено: 14:21 16.04.2021)
 
© Sputnik / Alex ShlamovПолиция на месте нападения на банк в Тбилиси
Полиция на месте нападения на банк в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Полиция освободила заложников, которых захватил вооруженный человек в банке в Тбилиси, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе.
По его словам, захватчика задержали.
"По факту начато расследование, на данный момент проходят следственные мероприятия", — добавил Сирадзе.
Он отметил, что пока не может сообщить о требованиях нападавшего и количестве заложников, но пообещал рассказать об этом позже.
Инцидент произошел в экспресс-филиале Банка Грузии неподалеку от станции метро "Авлабари". Как сообщал Sputnik Грузия, в банке в тот момент было пять человек, одну женщину злоумышленник сразу отпустил, три сотрудника и охранник оставались в здании.
Телекомпания "Рустави 2" сообщает со ссылкой на источники, что захватчиком оказался 28-летний Николоз Цурцумия из города Зугдиди, он был вооружен пневматическим пистолетом, который взял в магазине в долг.
Захват заложников в Банке Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 13:31
Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в мире
 
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