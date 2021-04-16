https://ria.ru/20210416/shturm-1728565636.html

Полиция взяла штурмом банк в Тбилиси, где неизвестный захватил заложников

Полиция взяла штурмом банк в Тбилиси, где неизвестный захватил заложников

Полиция освободила заложников, которых захватил вооруженный человек в банке в Тбилиси, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:15

2021-04-16T13:15

2021-04-16T14:21

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. Полиция освободила заложников, которых захватил вооруженный человек в банке в Тбилиси, заявил журналистам глава патрульной полиции Важа Сирадзе.По его словам, захватчика задержали."По факту начато расследование, на данный момент проходят следственные мероприятия", — добавил Сирадзе.Он отметил, что пока не может сообщить о требованиях нападавшего и количестве заложников, но пообещал рассказать об этом позже.Инцидент произошел в экспресс-филиале Банка Грузии неподалеку от станции метро "Авлабари". Как сообщал Sputnik Грузия, в банке в тот момент было пять человек, одну женщину злоумышленник сразу отпустил, три сотрудника и охранник оставались в здании.Телекомпания "Рустави 2" сообщает со ссылкой на источники, что захватчиком оказался 28-летний Николоз Цурцумия из города Зугдиди, он был вооружен пневматическим пистолетом, который взял в магазине в долг.

https://ria.ru/20210416/zalozhniki-1728565367.html

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тбилиси, грузия, происшествия, в мире