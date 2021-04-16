https://ria.ru/20210416/serbiya-1728592850.html

Сербия заявила о заинтересованности в увеличении поставок газа из России

Сербия заявила о заинтересованности в увеличении поставок газа из России

Сербия заинтересована в увеличении объема поставок российского газа, заявил глава МИД республики Никола Селакович в интервью РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:03

2021-04-16T15:03

2021-04-16T15:03

россия

турецкий поток

газпром

мид сербии

сербия

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сербия заинтересована в увеличении объема поставок российского газа, заявил глава МИД республики Никола Селакович в интервью РИА Новости.По его словам, доля прямых иностранных инвестиций в Сербии увеличилась до 62% от их общего объёма по региону. "Даже в эпоху пандемии мы очень заинтересованы в приходе иностранных инвесторов в Сербию, а значит, нуждаемся в увеличении поставок газа. И я совершенно уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос с нашими российскими партнерами", - отметил глава МИД Сербии.Селаквич также выразил уверенность в том, что реализация проекта "Турецкий поток" гарантирует Сербии более высокий уровень энергобезопасности, чем ранее.Сербия надеется на продление существующего или заключение нового контракта на поставку российского газа, здобавил Никола Селакович.При этом глава МИД Сербии указал, что появится и больше обязательств по созданию газотранспортной инфраструктуры.Контракт на поставку российского газа в Сербию подписан 27 марта 2013 года и действует до конца 2021 года. В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в Сербию на 4,3% - до 1,75 миллиарда кубометров газа. В середине ноября 2017 года был достигнут уровень экспорта 2016 года — 1,75 миллиарда кубометров, сообщила российская газовая компания. С 2018 года объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта были увеличены с 1,5 миллиарда кубометров до 2 миллиардов кубометров в год.Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

https://ria.ru/20210408/gazoprovod-1727350306.html

https://ria.ru/20210416/serbiya-1728580305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турецкий поток, газпром, мид сербии, сербия, в мире