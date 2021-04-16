Сербия заявила о заинтересованности в увеличении поставок газа из России
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сербия заинтересована в увеличении объема поставок российского газа, заявил глава МИД республики Никола Селакович в интервью РИА Новости.
"Сербия заинтересована в увеличении объема поставок газа, так как наши потребности растут с каждым годом", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном продлении существующего или заключении нового контракта на поставку газа из России.
По его словам, доля прямых иностранных инвестиций в Сербии увеличилась до 62% от их общего объёма по региону. "Даже в эпоху пандемии мы очень заинтересованы в приходе иностранных инвесторов в Сербию, а значит, нуждаемся в увеличении поставок газа. И я совершенно уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос с нашими российскими партнерами", - отметил глава МИД Сербии.
Селаквич также выразил уверенность в том, что реализация проекта "Турецкий поток" гарантирует Сербии более высокий уровень энергобезопасности, чем ранее.
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Сербия надеется на продление существующего или заключение нового контракта на поставку российского газа, здобавил Никола Селакович.
"Я уверен, что это (продление или подписание нового контакта на поставку газа - ред.) будет одной из тем для обсуждения для межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Но также и компании, я имею в виду "Сербиягаз" и "Газпромнефть", будут это обсуждать. И я надеюсь, что они достигнут соглашения как можно скорее", - отметил он.
При этом глава МИД Сербии указал, что появится и больше обязательств по созданию газотранспортной инфраструктуры.
Контракт на поставку российского газа в Сербию подписан 27 марта 2013 года и действует до конца 2021 года. В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в Сербию на 4,3% - до 1,75 миллиарда кубометров газа. В середине ноября 2017 года был достигнут уровень экспорта 2016 года — 1,75 миллиарда кубометров, сообщила российская газовая компания. С 2018 года объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта были увеличены с 1,5 миллиарда кубометров до 2 миллиардов кубометров в год.
Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.