https://ria.ru/20210416/serbiya-1728580305.html
Глава МИД Сербии обвинил Байдена в давлении на Белград из-за России
Глава МИД Сербии обвинил Байдена в давлении на Белград из-за России
США при президенте Джо Байдене будут оказывать на Белград давление, нацеленное на изменение позиции страны в вопросах Косово и отношений с Россией, считает... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:14
2021-04-16T14:14
2021-04-16T14:16
освободительная армия косово
александр вучич
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США при президенте Джо Байдене будут оказывать на Белград давление, нацеленное на изменение позиции страны в вопросах Косово и отношений с Россией, считает министр иностранных дел Сербии Никола Селакович."Что касается администрации Байдена, мы ожидаем лишь дополнительного давления на Сербию, нацеленного на то, чтобы наша страна изменила свою позицию в отношении Косово и Метохии, а также изменила позицию по нашим связям с РФ и КНР", - сказал он в интервью РИА Новости.При администрации Дональда Трампа в сентябре 2020 года между делегацией Сербии во главе с президентом Александром Вучичем и "премьером" Косово Авдулахом Хоти состоялись переговоры в США, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.РИА Новости
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освободительная армия косово, александр вучич, дональд трамп, нато, джо байден, сша, приштина, россия, косово, белград (город), в мире