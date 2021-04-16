https://ria.ru/20210416/selakovich-1728560926.html

Никола Селакович: Сербия заинтересована в росте поставок газа из России

Никола Селакович: Сербия заинтересована в росте поставок газа из России

Глава МИД Сербии Никола Селакович проведет 16 апреля в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии этой встречи сербский... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:00

2021-04-16T15:00

2021-04-16T15:00

никола селакович

россия

турецкий поток

александр вучич

сербия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728562413_0:0:2002:1126_1920x0_80_0_0_6a154bcf83148b66f82d85eddbb60830.jpg

Глава МИД Сербии Никола Селакович проведет 16 апреля в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии этой встречи сербский министр рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ксении Шакаловой о повестке дня переговоров, о том, можно ли в ближайшее время ожидать встречи Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, о сотрудничестве двух стран в сфере энергетики и значении для Белграда газопровода "Турецкий поток", а также о перспективах поставок российской вакцины от коронавируса и ее производства на сербской территории.– Планируется ли в ближайшее время встреча президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина?– Одна из целей моего визита в Россию, который я совершаю по приглашению моего дорогого коллеги и друга Сергея Лаврова, заключается в том, чтобы нарастить сотрудничество между министерствами, а также обсудить подготовку к следующему визиту президента России в Сербию. Президент Путин – друг Сербии, сербского народа и наш дорогой гость, которому мы всегда рады в нашей стране.У нас есть много возможностей и замечательных причин, к которым можно приурочить визит в течение этого года. Один из самых значительных поводов – церемония открытия храма Святого Саввы. Это один из крупнейших православных храмов во всем мире, который был украшен благодаря помощи президента России и российской компании Газпромнефть.Однако пока нет точных дат визита. Мы обсудим это на переговорах с министром Сергеем Лавровым.– В каких новых сферах вы видите потенциал для развития сотрудничества между Сербией и Россией? Обсуждаются ли сейчас какие-то конкретные соглашения?– Потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан, и всегда есть возможность для его углубления. Говорим ли мы о сфере энергетики, экономики, инфраструктурных проектах, культурном и научном сотрудничестве. В каждой из этих сфер наши страны уже сотрудничают, но есть возможность улучшить взаимодействие, и мы будем обсуждать это во время моего официального визита в Россию. Так же, как и любые визиты российского лидера в Сербию или сербского президента в Россию, это всегда хорошая возможность поднять вопросы о новых соглашениях между двумя странами. У нас всегда на столе переговоров около дюжины соглашений, которые придают новое качество нашим отношениям.У нас есть множество возможностей углубить сотрудничество в сфере энергетики. И это касается не только новых газопроводов. Речь также идет о будущем строительстве по новым проектам и реконструкции гидроэлектростанций.Также есть возможности для наращивания сотрудничества в сфере культуры, в сельскохозяйственной отрасли – взаимодействие между профильными министерствами очень важно для Сербии.У нас уже есть заключенные соглашения, и мы надеемся, что они будут ратифицированы как можно скорее и претворены в жизнь. Одно из них касается открытия нового культурного центра Сербии в Москве, и я надеюсь, что пока я работаю министром, мы сможем реализовать этот проект.У нас хорошее сотрудничество в военной сфере, между министерствами обороны и армиями двух стран, и нет никаких причин, чтобы это взаимодействие не было бы продолжено.– Когда Сербия планирует наладить полное производство вакцины "Спутник V"? Рассматривает ли Белград возможность новых закупок "Спутника V", прежде чем приступить к массовому его производству внутри страны?–Наше двустороннее сотрудничество можно охарактеризовать не просто как хорошее партнерство, но и как дружественные и даже братские отношения. А если мы говорим о политическом взаимодействии, то, конечно, в первую очередь это поддержка, которую оказывает Москва Сербии в защите ее жизненных интересов по вопросу Косово и Метохии.Сейчас Европа и мир в целом столкнулись с одним из худших вызовов за десятилетия после Второй мировой войны – это пандемия COVID-19. И в этот сложный период мы неизменно чувствуем братскую поддержку со стороны Российской Федерации. В первую очередь это касается поддержки нашей национальной системы здравоохранения, которую оказали российские военные медики в начале пандемии. А сейчас, всего лишь через год, мы можем быть свидетелями начала новой эры сотрудничества наших стран – буквально день назад мы начали производство российской вакцины "Спутник V" в белградском специализированном институте "Торлак". И эта партия "Спутника V" стала первой, произведенной в Юго-Восточной Европе.До этого нам были поставлены несколько партий "Спутника V", которые использовались не только гражданами Сербии. Мы поделились вакциной с нашими соседями: Черногорией, Республикой Сербской и Северной Македонией. Так поступают далеко не все страны нашего региона, но Сербия проводит разнонаправленную многовекторную политику: мы заинтересованы в том, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза, но при этом намерены сохранить военный нейтралитет и не хотим становиться частью НАТО. Мы – единственная страна в регионе, которая не присоединилась к санкциям против России, и я хотел бы в этой связи процитировать нашего президента: такой подход останется неизменным на протяжении всего его правления, пока он остается главой Сербии. И мы гордимся этим фактом. Для нас отношения с Москвой остаются приоритетом, мы намерены их развивать. Но при этом намерены развивать отношения со всеми другими странами региона.Сербия продолжит закупку новых партий вакцины из России. Мы ожидаем, что они скоро поступят. Я думаю, что речь идет о примерно трех миллионах доз вакцины "Спутник V". На данный момент мы достигли хорошего прогресса, если говорить о стране с населением в семь миллионов человек. Согласно данным, которые я получил перед моим приездом в Москву, у нас вакцинировано первой дозой уже три миллиона человек, а вторую дозу прививки получили 1,2 миллиона человек. И я могу с уверенностью предположить, что по этому показателю мы являемся лидерами, причем не только в нашем регионе. Вы, наверное, знаете, что многие страны хотели бы получить вакцину, и Сербия – лишь одна из них. И это одна из причин, почему так важно наладить процесс производства: мы тем самым удовлетворим потребности внутри страны. Но, как я уже упомянул, мы продолжим параллельно с этим также закупать вакцины у Российской Федерации.– У Москвы и Белграда есть соглашение о поставках российского газа до 2021 года. Будет ли Сербия продлевать его или заключит новое в этом году? Намерена ли Сербия увеличить объем закупаемого газа в рамках нового контракта после истечения действующего?– Сербия заинтересована в увеличении объема поставок газа, так как наши потребности поднимаются с каждым годом. Экономика страны растет в течение последних нескольких лет. Сейчас уровень безработицы составляет 7,3%, а доля прямых иностранных инвестиций увеличилась до 62% от их общего объема по региону. Даже в эпоху пандемии мы очень заинтересованы в приходе иностранных инвесторов в Сербию, а значит, нуждаемся в увеличении поставок газа. И я совершенно уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос с нашими российскими партнерами. То, что мы реализовали такой стратегически важный проект как "Турецкий поток", дает надежду на то, что газ будет поставляться на регулярной основе. Это гарантирует Сербии более высокий уровень энергобезопасности, чем ранее.Мы все должны менять источники энергии, адаптировать наше энергопотребление к зеленой повестке. Это значит, что мы должны сокращать использование углеродной энергии и наращивать использование природного газа. Для нас крайне важна реализация этого проекта, и мы намерены наращивать прямое сотрудничество с нашими российскими партерами, если мы говорим об источниках энергии. Я уверен, что это (продление или подписание нового контакта на поставку газа – ред.) будет одной из тем для обсуждения для межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Но это будут обсуждать и компании, я имею в виду "Сербиягаз" и "Газпромнефть". И я надеюсь, что они достигнут соглашения как можно скорее. И конечно, у нас будет больше обязательств по продолжению создания газотранспортной инфраструктуры.– В конце прошлого года Сербия начала получать российский газ через "Турецкий поток". Обсуждаются ли какие-либо новые совместные проекты Сербии и России в энергетическом секторе? Ведутся ли уже какие-то переговоры?–Я знаю, что межправительственный комитет обсуждал некоторые новые проекты, касающиеся не только газа. "Газпромнефть" приватизировала сербскую компанию, и они вложили в нее довольно большую сумму денег, более 300 миллионов долларов. Они много вложили в модернизацию нашей нефтяной промышленности.Но я знаю, что есть много тем по модернизации некоторых гидроэлектростанций, которые были построены в эпоху бывшей Югославии и СССР. У наших стран всегда есть проекты, особенно в энергетическом секторе.– А как обстоит дело с сотрудничеством в военно-технической сфере?–Один из вопросов, который будет обсуждаться с министром Лавровым, это создание нового формата встреч между министрами иностранных дел и министрами обороны двух стран – "2+2". Это будет нечто новое в наших отношениях.– Парламент самопровозглашенной республики Косово 4 апреля избрал президентом Вьосу Османи. Ожидаете ли вы после этого возобновления переговоров с Приштиной под эгидой Евросоюза и какого-либо прогресса по косовскому вопросу при новом президенте Косово?–Во-первых, ранее с нашей стороны мы показали, что мы всегда готовы к продолжению диалога и считаем, что это единственный путь к решению этого вопроса. С другой стороны, я могу сказать вам, что мы столкнулись и обязательно столкнемся в будущем с дополнительным давлением на Сербию.Избраны новое правительство и новый президент так называемого Косово. Но в своих первых заявлениях они не говорили, что диалог по нормализации отношений между Белградом и Приштиной –это их приоритет. Они гораздо больше говорили об объединении так называемого Косово и Албании и уделяли больше внимания другим вопросам, а не тем, которые уже лежат на столе и касаются нормализации диалога с Белградом.Мы готовы к диалогу, но это не означает, что диалог подразумевает под собой то, что мы слышали из многих источников в последние недели и месяцы. Процитирую: "Сербия должна осознать реальность и признать Косово отдельным государством и то, что Сербия получит от этого, – это признание Приштины". Это звучит нелепо.Мы полностью уверены в том, что только компромисс может быть хорошим и рациональным решением. Но компромисс не означает, что одна сторона потеряет все, а другая все получит.Девятнадцатого апреля исполняется 8 лет Брюссельскому соглашению. В нем определены четыре обязательства. Три из них – обязательства Белграда и лишь одно относится к Приштине. Белград выполнил все три своих, при этом Приштина не выполнила свое единственное, касающееся создания Сообщества сербских муниципалитетов. Мы видим, что они даже не задумываются о том, чтобы реализовать соглашение, заключенное в Брюсселе.Евросоюз назначил Мирослава Лайчака специальным представителем, ответственным за диалог (Белграда и Приштины – ред.). Одна из его обязанностей заключается в том, чтобы не только вести этот диалог, но и заботиться о выполнении предыдущих соглашений. И мы хотим увидеть давление на Приштину, чтобы она выполнила соглашение и создала Сообщество сербских муниципалитетов.Мы посмотрим, что будет происходить дальше. Но если говорить о реалистичном подходе и о том, что мы видим и слышим, то понятно, что Приштина без сильного давления на нее не собирается выполнять соглашение.Но вместо этого мы столкнулись с дополнительным давлением на Сербию. Это не логично. Это ненормально. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер. И если мы согласились на что-то, мы выполняем это и ведем себя в соответствии с соглашением. С другой стороны, вы видите, что они (в Приштине – ред.) не разделяют подобный подход и не будут его разделять, если не будет дополнительного давления на них.Важным аспектом наших политических отношений является та поддержка, которую Сербия получила от Российской Федерации по вопросу Косово и Метохии. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержу в рамках международных форматов, в Организации Объединенных Наций и в других международных организациях и агентствах. – В 2020 году Белград и Приштина подписали договор о нормализации экономических отношений при посредничестве бывшего президента США Дональда Трампа. Какие выгоды дает это соглашение Сербии? Как вы оцениваете роль США в вопросах урегулирования отношений между Белградом и Приштиной при администрации Байдена?–Это было важное соглашение, однако сейчас за исключением открытия офиса Американского фонда развития в Белграде каких-либо других его результатов мы не видим.С другой стороны, действительно есть определенные выгоды для Сербии. Наша внешняя политика в регионе в первую очередь основывается на положительной повестке – мы пытаемся развивать наши экономические отношения со всеми субъектами западной части Балкан. Именно это и стало одной из причин, почему наш президент выступил с инициативой "мини-Шенгена", которая фактически является проектом единого регионального рынка, основанного на четырех основополагающих свободах – свободе передвижения граждан, товаров, капитала и услуг. Мы уже заключили первые соглашения в этих рамках с нашими соседями из Албании и Северной Македонии.Приштина в Вашингтоне взяла на себя обязательство участвовать в этой инициативе, однако три дня назад со стороны так называемого премьер-министра из Приштины и президента так называемого Косово было заявление, что они даже не думают об этом, не намерены соблюдать это обязательство. Конкретно в этот момент мы не видим с их стороны поведения, соответствующего этому соглашению.Что касается администрации Байдена, мы ожидаем лишь дополнительного давления на Сербию, нацеленного на то, чтобы наша страна изменила свою позицию в отношении Косово и Метохии, а также изменила позицию по нашим связям с РФ и КНР.– Ждете ли вы прогресса по вопросу о вступлении Сербии в Евросоюз в этом году? Выдвигает ли ЕС какие-то дополнительные требования для этого?–Для нас важно реализовать социальные и правовые реформы. У нас большие успехи в осуществлении экономических реформ. Но процесс присоединения к Европейскому союзу – это процесс постоянного изменения целей. Когда вы достигаете какой-то цели, всегда есть новая, с которой вы столкнетесь, и ряд дополнительных требований. Когда мы говорим с нашими европейскими партнерами о процессе присоединения, они в последние несколько месяцев или лет всегда высказывают некоторые замечания, особенно в отношении проводимых реформ, тех реформ, которые они считают важными провести в области верховенства закона.Я стараюсь всегда настаивать, чтобы были четкие цели. Так что, если есть что-то плохое или что-то, что нужно изменить, пожалуйста, скажите нам, что именно. Когда вы говорите о верховенстве закона или о свободе средств массовой информации без какого-либо четкого примера, что является проблемой, что нужно изменить? Это похоже на процесс, который не закончится никогда. Так что мы пытаемся адаптировать наши правовые рамки и нашу правовую систему по европейскому образцу, предложенному Брюсселем. Добьемся мы успеха или нет – это не такой легкий вопрос.Вы знаете, что мы являемся страной, которая не поддерживает санкции против Российской Федерации, и эта тема теперь гораздо чаще упоминается в переговорах с нашими западными партнерами.Я не испытываю оптимизма в отношении того, что Брюссель одобрит все то, что предпринято и сделано. И это касается не только Сербии. Это касается всех на Западных Балканах. В данный момент Европейский союз сталкивается с большими внутренними проблемами и, к сожалению, в предыдущие месяцы мы были свидетелями отсутствия доброй воли по вопросу о вступлении государств Западных Балкан в ЕС.

https://ria.ru/20210415/kreml-1728382227.html

https://ria.ru/20210415/serbiya-1728385646.html

https://ria.ru/20210414/serbiya-1728316912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/serbiya-1592640296.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/vuchich-1602524644.html

https://ria.ru/20210414/lazanski-1728244739.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никола селакович, россия, турецкий поток, александр вучич, сербия, интервью