https://ria.ru/20210416/sdelka-1728615027.html

Постпред России оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Постпред России оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Дискуссии совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном на уровне политдиректоров в Вене показали, что все участники настроены вернуться к полноценному... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T16:41

2021-04-16T16:41

2021-04-16T16:41

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

магатэ

вена

сша

в мире

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ВЕНА, 16 апр - РИА Новости. Дискуссии совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном на уровне политдиректоров в Вене показали, что все участники настроены вернуться к полноценному функционированию совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Дискуссии подтвердили, что у всех участников есть настрой вести дело к преодолению наследия предыдущей администрации США, политика которой поставила СВПД на край выживания, и вернуться к полноценному функционированию. Это по-прежнему самое главное", - сказал Ульянов.По его словам, в четверг по предложению российской делегации состоялась встреча глав делегаций стран-участниц СВПД с главой американской делегации, которая также находится в Вене, но в работе комиссии участия не принимает. "Эта встреча проходила без Ирана, поскольку Иран по-прежнему не готов к прямому общению с американской стороной. Разговор с американцами остальных участников был полезен. Стало лучше понятно, как Вашингтон видит процесс снятия санкций и какие, с его точки зрения, здесь имеются ограничения", - добавил дипломат.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.В настоящее время в Вене проходят заседания Совместной комиссии по СВПД с целью добиться возвращения США в ядерную сделку, отмены американских санкций и полного восстановления действия СВПД.

https://ria.ru/20210414/magate-1728280154.html

https://ria.ru/20210413/iran-1728140076.html

россия

вена

сша

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, вена, сша, в мире