ФАС прокомментировала ситуацию с введением "умных" счетчиков
СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Пока нет понимания, какие источники финансирования будут использовать энергокомпании, чтобы обеспечить установку "умных" счетчиков без роста тарифов на электроэнергию, заявил журналистам замглавы ФАС РФ Виталий Королев.
"По счетчикам вопрос довольно сложный, мы понимаем, что здесь необходимо, во-первых, обеспечить выполнение закона, во-вторых, чтобы эти счетчики были по возможности локализованы, произведены на территории Российской Федерации, не несли никаких угроз с точки зрения безопасности, устойчивости энергосистемы, потому что такие потенциальные риски теоретически могли бы быть", - отметил он.
"Важен вопрос подхода к тому, каким образом мы будем учитывать это в тарифах. ... Напомню, что мы неоднократно слышали высказывания крупных энергетических компаний о том, что это будет происходить без роста тарифов. Мы на сегодняшний день не понимаем, какие источники они будут использовать для того, чтобы это сделать без роста тарифов. Этот вопрос в правительстве еще будет обсуждаться", - сказал Королев.
В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности учёта электроэнергии в многоквартирных домах возложены на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.
С 1 января 2022 года у гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний возникает обязанность устанавливать только интеллектуальные приборы учёта.