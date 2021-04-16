https://ria.ru/20210416/schenki-1728664336.html

В Воронеже завели дело на мужчину, заколовшего двух щенков

В Воронеже завели дело на мужчину, заколовшего двух щенков

Житель Воронежа заколол самодельным копьем двух щенков из стаи собак, которая, по его словам, лаяла на него и жену с детьми, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:39

2021-04-16T22:39

2021-04-16T22:39

россия

гумвд

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Житель Воронежа заколол самодельным копьем двух щенков из стаи собак, которая, по его словам, лаяла на него и жену с детьми, сообщает ГУМВД по региону.Информация, что житель садового некоммерческого товарищества "Березовское" Воронежа жестоко расправился с двумя бездомными щенками, поступила в полицию 15 апреля. Прибывшим на место происшествия стражам порядка местные жители рассказали, что на въезде в товарищество под металлическим вагончиком живут девять взрослых собак и восемь щенков, которых местные подкармливают."Придя в очередной раз к месту обитания животных, они обнаружили тела двух щенков с колото-резаными ранами. Граждане пояснили полицейским, что видели, как их сосед, живущий неподалеку от места происшествия, из хулиганских побуждений гонялся за щенками, при этом в руке у него была длинная палка, к окончанию которой был прикреплен предмет, похожий на нож", - говорится в сообщении.По словам местных жителей, мужчина не раз грозился убить животных. Сам он признался в содеянном и объяснил поступок желанием защитить себя и свою семью от возможного нападения бездомных животных. "Злоумышленник пояснил, что собаки вели себя агрессивно, а именно, лаяли и нападали каждый раз, когда он со своей супругой и малолетними детьми проходил мимо них. В связи с этим он постоянно ходил с палкой, чтобы дать отпор четвероногим, если они на него набросятся", - отмечает ГУМВД.В отношении 39-летнего мужчины, ранее судимого за имущественные преступления, возбуждено дело по статье "жестокое обращение с животными", санкция которой предусматривает до трех лет заключения. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20201013/prigovor-1579532236.html

https://ria.ru/20200305/1568197434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, воронеж, происшествия