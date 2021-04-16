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Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:09
2021-04-16T02:27
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
союз
москва
общество
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска "Прогрессов", но и некоторых автоматических космических аппаратов."По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена", — добавил источник.Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля "Прогресс МС-17", запланированного на 30 июня.Космонавт Сергей Рыжиков 17 февраля пристыковал "Прогресс МС-16" к МКС с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов).Другой источник РИА Новости в отрасли ранее сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс-НА", полученными при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", когда корабль выводили на орбиту. Аппарат во время этого процесса закрыт двумя створками головного обтекателя, которые отстреливаются в определенный момент полета.На фотографии, обнародованной ранее Космическим центром имени Джонсона, видно, что на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, москва, общество

Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС

02:09 16.04.2021 (обновлено: 02:27 16.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты "Союз-2.1а", показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика", — сказал собеседник агентства.

Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска "Прогрессов", но и некоторых автоматических космических аппаратов.
"По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена", — добавил источник.
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Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля "Прогресс МС-17", запланированного на 30 июня.
Космонавт Сергей Рыжиков 17 февраля пристыковал "Прогресс МС-16" к МКС с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов).
Другой источник РИА Новости в отрасли ранее сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс-НА", полученными при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", когда корабль выводили на орбиту. Аппарат во время этого процесса закрыт двумя створками головного обтекателя, которые отстреливаются в определенный момент полета.
На фотографии, обнародованной ранее Космическим центром имени Джонсона, видно, что на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.
© NASAКорабль "Прогресс" с помятой антенной
Корабль Прогресс с помятой антенной - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© NASA
Корабль "Прогресс" с помятой антенной
 
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