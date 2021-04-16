https://ria.ru/20210416/sboy-1728506603.html
Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС
Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:09
2021-04-16T02:09
2021-04-16T02:27
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
союз
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:589:1080:1197_1920x0_80_0_0_f4d68e08ed7022cd7e03d3c21083d728.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска "Прогрессов", но и некоторых автоматических космических аппаратов."По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена", — добавил источник.Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля "Прогресс МС-17", запланированного на 30 июня.Космонавт Сергей Рыжиков 17 февраля пристыковал "Прогресс МС-16" к МКС с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов).Другой источник РИА Новости в отрасли ранее сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс-НА", полученными при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", когда корабль выводили на орбиту. Аппарат во время этого процесса закрыт двумя створками головного обтекателя, которые отстреливаются в определенный момент полета.На фотографии, обнародованной ранее Космическим центром имени Джонсона, видно, что на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727991521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421394_0:488:1080:1298_1920x0_80_0_0_fdce2044513c7f6e642780574ba7b832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, москва, общество
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз"
, стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты "Союз-2.1а", показали исчерпывающую картину. Комиссия выяснила, что при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика", — сказал собеседник агентства.
Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска "Прогрессов", но и некоторых автоматических космических аппаратов.
"По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена", — добавил источник.
Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля "Прогресс МС-17", запланированного на 30 июня.
Космонавт Сергей Рыжиков 17 февраля пристыковал "Прогресс МС-16" к МКС
с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов).
Другой источник РИА Новости в отрасли ранее сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс-НА", полученными при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", когда корабль выводили на орбиту. Аппарат во время этого процесса закрыт двумя створками головного обтекателя, которые отстреливаются в определенный момент полета.
На фотографии, обнародованной ранее Космическим центром имени Джонсона, видно, что на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.