https://ria.ru/20210416/sboy-1728506603.html

Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС

Источник назвал причину сбоя при стыковке "Прогресса" с МКС

Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T02:09

2021-04-16T02:09

2021-04-16T02:27

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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общество

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении головных обтекателей ракеты-носителя "Союз", стала причиной сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам собеседника, этот материал применяли не только при производстве обтекателей для запуска "Прогрессов", но и некоторых автоматических космических аппаратов."По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена", — добавил источник.Он отметил, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших космических пусков, в том числе корабля "Прогресс МС-17", запланированного на 30 июня.Космонавт Сергей Рыжиков 17 февраля пристыковал "Прогресс МС-16" к МКС с помощью ручного телеоператорного режима управления, после того как на дальности около 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания (крен составил более 30 градусов).Другой источник РИА Новости в отрасли ранее сообщил, что проблема при стыковке была вызвана повреждениями антенны и элементов системы "Курс-НА", полученными при сбросе головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а", когда корабль выводили на орбиту. Аппарат во время этого процесса закрыт двумя створками головного обтекателя, которые отстреливаются в определенный момент полета.На фотографии, обнародованной ранее Космическим центром имени Джонсона, видно, что на грузовике одна из чашек антенны "Курса" помята, а также поврежден металлический элемент системы.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727991521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, москва, общество