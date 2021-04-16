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Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни
В среднем российской семье необходимо 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, свидетельствует опрос ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и НПФ... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T02:16
2021-04-16T02:16
россия
киров
сбербанк россии
москва
томск
хабаровск
владивосток
саратов
красноярск
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В среднем российской семье необходимо 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, свидетельствует опрос ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка. Об этом пишут "Известия".Газета уточняет, что исследование проводилось в марте и апреле в 37 российских городах с населением более пятисот тысяч человек.Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы — 1,8 миллиона рублей, Владивостока — 1,7 миллиона рублей, а также Санкт-Петербурга — 1,6 миллиона рублей.Среди городов, жители которых чаще всего делают накопления, оказались Томск, Киров, Красноярск, Хабаровск и Саратов.Согласно исследованию, почти сорок процентов респондентов сберегают постоянно или время от времени. В среднем они откладывают почти по двадцать процентов своего дохода.Опрос также показал, что чаще всего россияне делают сбережения для поддержки детей, для путешествий и непредвиденных обстоятельств.
https://ria.ru/20210409/zarplata-1727465217.html
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россия, киров, сбербанк россии, москва, томск, хабаровск, владивосток, саратов, красноярск, санкт-петербург, общество

Россияне назвали желаемый размер сбережений для комфортной жизни

02:16 16.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В среднем российской семье необходимо 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, свидетельствует опрос ООО СК "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка. Об этом пишут "Известия".
Газета уточняет, что исследование проводилось в марте и апреле в 37 российских городах с населением более пятисот тысяч человек.
Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы — 1,8 миллиона рублей, Владивостока — 1,7 миллиона рублей, а также Санкт-Петербурга — 1,6 миллиона рублей.
Среди городов, жители которых чаще всего делают накопления, оказались Томск, Киров, Красноярск, Хабаровск и Саратов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
9 апреля, 07:09
Исследование показало, сколько россиян довольны своей зарплатой
Согласно исследованию, почти сорок процентов респондентов сберегают постоянно или время от времени. В среднем они откладывают почти по двадцать процентов своего дохода.
Опрос также показал, что чаще всего россияне делают сбережения для поддержки детей, для путешествий и непредвиденных обстоятельств.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 07:09
Названы регионы с самыми большими зарплатами
 
РоссияКировСбербанк РоссииМоскваТомскХабаровскВладивостокСаратовКрасноярскСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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