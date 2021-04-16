https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728662848.html

Посол США прокомментировал ответные санкции России

Посол США прокомментировал ответные санкции России

Посольство США изучает ответные меры Москвы на американские санкции, говорится в заявлении главы диппредставительства Джона Салливана, поступившем в РИА... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T22:25

2021-04-16T22:25

2021-04-16T23:23

джон салливан

вашингтон (город)

в мире

россия

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728202969_0:667:2048:1819_1920x0_80_0_0_157f68f0e2bda3c9be5d0b43c6693ebd.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посольство США изучает ответные меры Москвы на американские санкции, говорится в заявлении главы диппредставительства Джона Салливана, поступившем в РИА Новости.Подчеркивается, что дипломаты ознакомились с публикацией на сайте российского МИД и консультируются с Вашингтоном.Вечером в пятницу МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.Кроме того, Москва запретила восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс США не отвечает интересам народов двух стран.

https://ria.ru/20210416/posol-1728651501.html

https://ria.ru/20210416/butina-1728662337.html

вашингтон (город)

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон салливан, вашингтон (город), в мире, россия, москва, сша