Посол США прокомментировал ответные санкции России
22:25 16.04.2021 (обновлено: 23:23 16.04.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Посольство США изучает ответные меры Москвы на американские санкции, говорится в заявлении главы диппредставительства Джона Салливана, поступившем в РИА Новости.
Подчеркивается, что дипломаты ознакомились с публикацией на сайте российского МИД и консультируются с Вашингтоном.
"Мы пока не получали дипломатических писем с деталями о действиях российского правительства в отношении дипломатической миссии США в России", — уточнил Салливан.
Вечером в пятницу МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции.
Послу США, в частности, рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций.
Помимо этого, объявлено о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, прекращается работа американских фондов, подконтрольных Госдепу и другим ведомствам, десяти американским дипломатам предложено покинуть Россию.
Кроме того, Москва запретила восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезд на территорию страны.
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Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
На Смоленской площади заявили, что такой курс США не отвечает интересам народов двух стран.