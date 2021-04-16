В посольстве США отреагировали на ответные санкции России
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США получили информацию об ответных мерах России на американские санкции, ждут дополнительной информации, заявил РИА Новости американский посол в РФ Джон Салливан.
"Сегодня днем я беседовал с господином (помощником президента РФ Юрием) Ушаковым и получил наброски мер, которые предпримет правительство России. Мы ждем деталей. Я не могу комментировать дальнейшее, пока мы не получим больше информации", - сказал Салливан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Ушаков изложил Салливану ответные меры России на принятые 15 апреля очередные антироссийские санкции.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
В пятницу Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.