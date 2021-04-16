Джабаров прокомментировал ответные санкции России против США
19:40 16.04.2021 (обновлено: 20:05 16.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Санкционный пыл Вашингтона утихнет после ответных мер со стороны России, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Думаю, после наших ответных мер, выдержанных и достойных, у американцев пыл поутихнет", - сказал парламентарий.
По его словам, в настоящее время перечислены озвучены только первоначальные меры РФ, ограничения могут коснуться и других сфер деятельности Москвы и Вашингтона, в том числе в космической деятельности.
"По работе генконсульства США в Екатеринбурге есть вопросы. Главная задача консульства - это визовое обслуживание граждан, но россиянам визам они выдавать перестали", - сказал Джабаров.
Есть еще одна сфера их деятельности - обслуживание интересов собственных граждан, "но я сомневаюсь, что в Екатеринбурге много американцев", - сказал парламентарий.
Отсюда следует вывод, что сотрудники дипмиссии могут "отслеживать ситуацию в России перед выборами, как парламентскими, так и региональными", заключил он.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
На следующий день помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с американским послом в России Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьезные и подробные консультации. Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва предложит 10 дипломатам США в РФ покинуть страну. Кроме того, прекращается, в частности, практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в России.