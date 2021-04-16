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https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728647354.html
МИД России представил список ответных мер на санкции США
МИД России представил список ответных мер на санкции США
Россия запретит на своей территории работу фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим американским ведомствам, говорится в... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:34
2021-04-16T21:46
россия
сша
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия запретит на своей территории работу фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим американским ведомствам, говорится в заявлении МИД об ответных мерах на "враждебные действия США".На Смоленской площади подчеркнули, что призывы Вашингтона воздерживаться от эскалации звучат лицемерно на фоне "очередного выпада против нашей страны", который предприняла администрация Джо Байдена."В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений", — говорится в заявлении.В ведомстве перечислили основные шаги, которые Москва предпримет в ответ на действия США:На Смоленской площади добавили, что из сложившейся напряженной ситуации "вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций".Кроме того, Москва запрещает въезд лицам, причастным к реализации антироссийского курса:"Данные шаги — лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят", — добавили в МИД.Кроме того, Москва может предписать диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России, чтобы установить реальный паритет по двусторонним загранучреждениям. Это связано с тем, что до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников Россия засчитывала 155 человек, командированных в постпредство при ООН в Нью-Йорке, которое не является двусторонней миссией.Там подчеркнули, что все эти действия — не выбор России, которая хотела избежать дальнейшей эскалации.Отмечается, что предложение президента США Джо Байдена провести встречу с Владимиром Путиным, которое изначально восприняли позитивно, сейчас изучают "в контексте реально складывающейся ситуации".Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десятерых сотрудников российской дипмиссии.На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
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Лавров о санкциях США: "Они нам по плечу"
Глава МИД России дал пресс-конференцию о ответил на вопросы журналистов о реакции России на новые санкции США.
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Лавров: "Попросим привести численность дипломатов США в соответствии с нашим"
Лавров на пресс-конференции ответил на вопрос об ответе России на санкции США.
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россия, сша

МИД России представил список ответных мер на санкции США

19:34 16.04.2021 (обновлено: 21:46 16.04.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия запретит на своей территории работу фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим американским ведомствам, говорится в заявлении МИД об ответных мерах на "враждебные действия США".

"Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу", — указано в документе.

На Смоленской площади подчеркнули, что призывы Вашингтона воздерживаться от эскалации звучат лицемерно на фоне "очередного выпада против нашей страны", который предприняла администрация Джо Байдена.
"В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений", — говорится в заявлении.
В ведомстве перечислили основные шаги, которые Москва предпримет в ответ на действия США:
  • ответная высылка десяти сотрудников дипмиссий США;
  • Москва будет выдавать только десять виз в год дипломатам, командируемым по линии Госдепа на короткий срок;
  • полное прекращение практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран;
  • прекращение действия двустороннего Меморандума 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши".
На Смоленской площади добавили, что из сложившейся напряженной ситуации "вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций".
Кроме того, Москва запрещает въезд лицам, причастным к реализации антироссийского курса:
  1. 1
    Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
  2. 2
    Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
  3. 3
    Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
  4. 4
    Сьюзан Райс, советник президента США по внутренней политике;
  5. 5
    Кристофер Рэй, директор ФБР;
  6. 6
    Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;
  7. 7
    Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности;
  8. 8
    Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
"Данные шаги — лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят", — добавили в МИД.
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Кроме того, Москва может предписать диппредставительствам США уменьшить до 300 человек численность персонала в России, чтобы установить реальный паритет по двусторонним загранучреждениям. Это связано с тем, что до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников Россия засчитывала 155 человек, командированных в постпредство при ООН в Нью-Йорке, которое не является двусторонней миссией.

"Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально "ущемить" американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали", — добавили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что все эти действия — не выбор России, которая хотела избежать дальнейшей эскалации.
Отмечается, что предложение президента США Джо Байдена провести встречу с Владимиром Путиным, которое изначально восприняли позитивно, сейчас изучают "в контексте реально складывающейся ситуации".
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Вашингтон 15 апреля ввел новые ограничительные меры против России, под которые попали 32 физических и юридических лица. Санкции запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десятерых сотрудников российской дипмиссии.
На Смоленской площади заявили, что такой курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
 
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