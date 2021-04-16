https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728638804.html
Санкции США по плечу российской экономике, заявил Лавров
Санкции США по плечу российской экономике, заявил Лавров
У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:40
2021-04-16T18:40
2021-04-16T19:51
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.Россия внесет в "черные списки" восемь чиновников администрации США, заявил Сергей Лавров.У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, но пока они останутся про запас, добавил Сергей Лавров.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728492096.html
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Лавров о санкциях США: "Они нам по плечу"
Глава МИД России дал пресс-конференцию о ответил на вопросы журналистов о реакции России на новые санкции США.
2021-04-16T18:40
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россия, сергей лавров, сша, в мире
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
У России
нет возможности сопоставимо ответить на санкции США
в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.
Россия внесет в "черные списки" восемь чиновников администрации США, заявил Сергей Лавров.
"Американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе – администрации президента, Генеральной прокуратуры. Мы сегодня тоже опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, но пока они останутся про запас, добавил Сергей Лавров.
"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы. Кроме того, Вашингтон
заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.