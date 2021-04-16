Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728638804.html
Санкции США по плечу российской экономике, заявил Лавров
Санкции США по плечу российской экономике, заявил Лавров
У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:40
2021-04-16T19:51
россия
сергей лавров
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728644412_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dafde4c7f404f6cb172479a692896754.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.Россия внесет в "черные списки" восемь чиновников администрации США, заявил Сергей Лавров.У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, но пока они останутся про запас, добавил Сергей Лавров.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728492096.html
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728446595.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лавров о санкциях США: "Они нам по плечу"
Глава МИД России дал пресс-конференцию о ответил на вопросы журналистов о реакции России на новые санкции США.
2021-04-16T18:40
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728644412_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_180ec1f0c9887b2eb78690badd47aab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, сша, в мире

Санкции США по плечу российской экономике, заявил Лавров

18:40 16.04.2021 (обновлено: 19:51 16.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. У России нет возможности сопоставимо ответить на санкции США в отношении суверенного долга, но эти американские санкции по плечу российской экономике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.
Россия внесет в "черные списки" восемь чиновников администрации США, заявил Сергей Лавров.

"Американцы внесли в санкционный список восемь представителей российских структур, представителей руководства, в том числе – администрации президента, Генеральной прокуратуры. Мы сегодня тоже опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. Они также будут включены в наш санкционный список", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 21:46
Греф оценил последствия новых санкций США для экономики
У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, но пока они останутся про запас, добавил Сергей Лавров.

"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, мы их тоже будем держать про запас", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 17:10
МИД назвал новые санкции США попыткой разрушить двусторонние отношения
 
РоссияСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния