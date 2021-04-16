https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728625644.html

Крупнейшая в ЕП фракция выступила за новые санкции против России

Крупнейшая в ЕП фракция выступила за новые санкции против России

Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) считает, что ЕС должен ввести новые санкции в отношении России на фоне объявленных РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T17:32

2021-04-16T17:32

2021-04-16T17:54

жозеп боррель

ив роше

нато

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россия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) считает, что ЕС должен ввести новые санкции в отношении России на фоне объявленных в четверг мер США, сообщил РИА Новости представитель фракции."В целом, группа ЕРР и раньше призывала и сейчас поддерживает приятие эффективных санкций, в том числе в отношении незаконных активов российских олигархов в Европе, в ответ на обращение с Алексеем Навальным и все более агрессивное поведение России", - сказал собеседник агентства, комментируя призывы к Евросоюзу присоединиться к американским ограничительным мерам."Что касается пленарных дебатов, да, члены группы взяли на себя такую инициативу запросить дебаты (по той теме) на апрельской сессии. Мы ожидаем ответ на наше предложение на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии. Выступая в Белом доме в четверг, президент США Джо Байден заявил, что "дал понять президенту Путину", что США "могли бы зайти дальше с санкциями", но он "решил этого не делать" и "действовать пропорционально".ЕС и НАТО выразили солидарность с США.МИД России заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Алексея Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" Навального, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728562512.html

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жозеп боррель, ив роше, нато, евросоюз, джо байден, москва, в мире, россия, европарламент, сша, украина