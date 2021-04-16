https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728621806.html
МИД Ирана назвал новые санкции против России ошибкой американских властей
МИД Ирана назвал новые санкции против России ошибкой американских властей
Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил введение новых санкций со стороны США против России и назвал такие действия ошибкой... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T17:15
2021-04-16T17:15
2021-04-16T17:40
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде осудил введение новых санкций со стороны США против России и назвал такие действия ошибкой американских властей.Он добавил, что введение санкций американским правительством против других государств под ложным предлогом стало нормальным для США.По мнению представителя иранского МИД, смена администрации в США никак не повлияла на их подход в этом вопросе.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Представитель министерства иностранных дел Ирана
Саид Хатибзаде осудил введение новых санкций со стороны США
против России и назвал такие действия ошибкой американских властей.
"Представитель МИД Саид Хатибзаде назвал шаги правительства США по объявлению новых санкций против России ошибочным шагом в неправильном направлении, который полностью отвергается", - сообщает ведомство в Telegram.
Он добавил, что введение санкций американским правительством против других государств под ложным предлогом стало нормальным для США.
По мнению представителя иранского МИД, смена администрации в США никак не повлияла на их подход в этом вопросе.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.