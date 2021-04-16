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В Белоруссии оценили новые санкции США против России
В Белоруссии оценили новые санкции США против России
Белоруссия выступает за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как этот процесс оказывает существенное влияние на безопасность и РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:42
2021-04-16T15:55
евразийский экономический союз
белоруссия
в мире
россия
минск
сша
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белоруссия выступает за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как этот процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в регионе, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы."Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции – заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути - это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее", - сказал Глаз, комментируя новые санкции США против РФ.Он выразил уверенность, что "никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут - также, как и уже было в прошлом"."Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог", - сказал пресс-секретарь. Он пояснил, что "это чрезвычайно важно еще и потому, что данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе"."Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - подчеркнул Глаз.
https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html
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евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, россия, минск, сша

В Белоруссии оценили новые санкции США против России

15:42 16.04.2021 (обновлено: 15:55 16.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белоруссия выступает за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как этот процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в регионе, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.
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"Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции – заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути - это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее", - сказал Глаз, комментируя новые санкции США против РФ.
Он выразил уверенность, что "никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут - также, как и уже было в прошлом".
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"Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог", - сказал пресс-секретарь. Он пояснил, что "это чрезвычайно важно еще и потому, что данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе".
"Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - подчеркнул Глаз.
 
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