https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728603187.html

В Белоруссии оценили новые санкции США против России

В Белоруссии оценили новые санкции США против России

Белоруссия выступает за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как этот процесс оказывает существенное влияние на безопасность и РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:42

2021-04-16T15:42

2021-04-16T15:55

евразийский экономический союз

белоруссия

в мире

россия

минск

сша

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Белоруссия выступает за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог, так как этот процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в регионе, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы."Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции – заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути - это намеренное вредительство. Все прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее", - сказал Глаз, комментируя новые санкции США против РФ.Он выразил уверенность, что "никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут - также, как и уже было в прошлом"."Мы против подобного стиля общения и выступаем за конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог", - сказал пресс-секретарь. Он пояснил, что "это чрезвычайно важно еще и потому, что данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе"."Для нас это также еще один четкий индикатор, можно ли доверять некоторым нашим партнерам, а также сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений", - подчеркнул Глаз.

https://ria.ru/20210416/britantsy-1728520742.html

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728501382.html

белоруссия

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минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, белоруссия, в мире, россия, минск, сша