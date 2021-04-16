Немецкий бизнес в России осудил новые санкции США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российско-германская внешнеторговая палата осудила новые санкции США против РФ: это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик, говорится в заявлении заместителя председателя правления палаты Валерии Хмелевской.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются.
"Новые санкции, равно как и предыдущие, наносят ущерб простым людям и компаниям. Дальнейшее раскручивание санкционной спирали со стороны США – это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик. Россия в экономическом, технологическом и политическом плане будет все больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая. Нужны не санкции, а политический диалог", - цитирует палата Хмелевскую.
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В сообщении также подчеркивается, что подавляющее большинство (89%) работающих в России немецких компаний в декабре 2020 года выступали за снятие экономических санкций с РФ. Тогда 70% опрошенных компаний заявили, что газопровод "Северный поток 2", проходящий по дну Балтийского моря, важен или незаменим для энергоснабжения Европы.
Российско-германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП состоят 1000 компаний-членов, это одно из крупнейших иностранных бизнес-объединений в стране. По данным ВТП, сейчас в России насчитывается 3971 компания с немецким капиталом.