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Немецкий бизнес в России осудил новые санкции США
Немецкий бизнес в России осудил новые санкции США
Российско-германская внешнеторговая палата осудила новые санкции США против РФ: это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик, говорится в заявлении заместителя... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T11:50
2021-04-16T11:50
россия
северный поток — 2
балтийское море
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российско-германская внешнеторговая палата осудила новые санкции США против РФ: это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик, говорится в заявлении заместителя председателя правления палаты Валерии Хмелевской.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются."Новые санкции, равно как и предыдущие, наносят ущерб простым людям и компаниям. Дальнейшее раскручивание санкционной спирали со стороны США – это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик. Россия в экономическом, технологическом и политическом плане будет все больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая. Нужны не санкции, а политический диалог", - цитирует палата Хмелевскую.В сообщении также подчеркивается, что подавляющее большинство (89%) работающих в России немецких компаний в декабре 2020 года выступали за снятие экономических санкций с РФ. Тогда 70% опрошенных компаний заявили, что газопровод "Северный поток 2", проходящий по дну Балтийского моря, важен или незаменим для энергоснабжения Европы.Российско-германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП состоят 1000 компаний-членов, это одно из крупнейших иностранных бизнес-объединений в стране. По данным ВТП, сейчас в России насчитывается 3971 компания с немецким капиталом.
https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728529819.html
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россия
балтийское море
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россия, северный поток — 2, балтийское море, джо байден, сша, в мире

Немецкий бизнес в России осудил новые санкции США

11:50 16.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российско-германская внешнеторговая палата осудила новые санкции США против РФ: это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик, говорится в заявлении заместителя председателя правления палаты Валерии Хмелевской.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
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Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются.
"Новые санкции, равно как и предыдущие, наносят ущерб простым людям и компаниям. Дальнейшее раскручивание санкционной спирали со стороны США – это контрпродуктивный путь, ведущий в тупик. Россия в экономическом, технологическом и политическом плане будет все больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая. Нужны не санкции, а политический диалог", - цитирует палата Хмелевскую.
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В сообщении также подчеркивается, что подавляющее большинство (89%) работающих в России немецких компаний в декабре 2020 года выступали за снятие экономических санкций с РФ. Тогда 70% опрошенных компаний заявили, что газопровод "Северный поток 2", проходящий по дну Балтийского моря, важен или незаменим для энергоснабжения Европы.
Российско-германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских компаний в Германии. В настоящий момент в ВТП состоят 1000 компаний-членов, это одно из крупнейших иностранных бизнес-объединений в стране. По данным ВТП, сейчас в России насчитывается 3971 компания с немецким капиталом.
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореДжо БайденСШАВ мире
 
 
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