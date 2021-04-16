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МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России
МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России
Китай надеется на то, что Россия и США смогут посредством диалога решить существующие между двумя странами разногласия, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T10:40
2021-04-16T12:49
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сша
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай надеется на то, что Россия и США смогут посредством диалога решить существующие между двумя странами разногласия, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новые американские санкции против России.Он добавил, что применение односторонних санкций в международных отношениях или угроза их применения - право грубой силы и психологический террор, международное сообщество выступает против подобных методов.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
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россия, мид кнр, москва, вашингтон (город), сша

МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России

10:40 16.04.2021 (обновлено: 12:49 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай надеется на то, что Россия и США смогут посредством диалога решить существующие между двумя странами разногласия, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новые американские санкции против России.
"Россия и США – постоянные члены Совета Безопасности, являются влиятельными крупными странами мира, несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Мы надеемся, что стороны смогут решить свои разногласия посредством консультаций и диалога", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что применение односторонних санкций в международных отношениях или угроза их применения - право грубой силы и психологический террор, международное сообщество выступает против подобных методов.
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
 
РоссияМИД КНРМоскваВашингтон (город)США
 
 
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