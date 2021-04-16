https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728529819.html

МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России

МИД Китая прокомментировал новые санкции США против России

Китай надеется на то, что Россия и США смогут посредством диалога решить существующие между двумя странами разногласия, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T10:40

2021-04-16T10:40

2021-04-16T12:49

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мид кнр

москва

вашингтон (город)

сша

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай надеется на то, что Россия и США смогут посредством диалога решить существующие между двумя странами разногласия, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новые американские санкции против России.Он добавил, что применение односторонних санкций в международных отношениях или угроза их применения - право грубой силы и психологический террор, международное сообщество выступает против подобных методов.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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2021

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россия, мид кнр, москва, вашингтон (город), сша