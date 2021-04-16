https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728511538.html
В Крыму оценили новые санкции США
В Крыму оценили новые санкции США
Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:05
2021-04-16T07:05
2021-04-16T07:50
александр молохов
россия
санкции
симферополь
республика крым
севастополь
оон
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями."Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России", — заключил собеседник агентства.В четверг Штаты расширили санкции против Москвы и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html
россия
симферополь
республика крым
севастополь
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6b7639ea49d594abcc7dc8be2eeb322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр молохов, россия, санкции, симферополь, республика крым, севастополь, оон, сша, политика