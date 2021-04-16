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В Крыму оценили новые санкции США
В Крыму оценили новые санкции США
Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T07:05
2021-04-16T07:50
александр молохов
россия
санкции
симферополь
республика крым
севастополь
оон
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями."Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России", — заключил собеседник агентства.В четверг Штаты расширили санкции против Москвы и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html
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симферополь
республика крым
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александр молохов, россия, санкции, симферополь, республика крым, севастополь, оон, сша, политика

В Крыму оценили новые санкции США

07:05 16.04.2021 (обновлено: 07:50 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики. Такое впечатление, что в Госдепе США с приходом Байдена образовался недобор и туда теперь берут только по справке из шоу "95 квартала", — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями.
"Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России", — заключил собеседник агентства.
В четверг Штаты расширили санкции против Москвы и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.
Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.
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Александр МолоховРоссияСанкцииСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНСШАПолитика
 
 
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