https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728511538.html

В Крыму оценили новые санкции США

В Крыму оценили новые санкции США

Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T07:05

2021-04-16T07:05

2021-04-16T07:50

александр молохов

россия

санкции

симферополь

республика крым

севастополь

оон

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Новые санкции США по своей сути напоминают скверный анекдот, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.По его словам, американские власти только смешат весь мир бесполезными ограничениями."Вот только американцам пора не плодить неудачные шутки, а взяться за ум и начать уважать выбор крымчан жить на своей исторической родине в России", — заключил собеседник агентства.В четверг Штаты расширили санкции против Москвы и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

сша

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александр молохов, россия, санкции, симферополь, республика крым, севастополь, оон, сша, политика