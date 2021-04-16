https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728508388.html

Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена

Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена

Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости Дэниел... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T03:34

2021-04-16T03:34

2021-04-16T03:34

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санкции в отношении россии

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости Дэниел Макадамс, директор Института Рона Пола.Макадамс назвал все происходящее "фарсом" и отметил, что США, кажется, и сами это осознают, но "им просто все равно". По мнению эксперта, очень сложно дать какое-то объяснение такому "уровню некомпетентности" новой администрации.Он также выразил сомнения относительно встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. "Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги в виде новых санкций и развязывания экономической войны против рубля", - считает Макадамс.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728501382.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, рон пол, санкции в отношении россии, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире