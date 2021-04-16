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https://ria.ru/20210416/sanktsii-1728508388.html
Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена
Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости Дэниел... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T03:34
2021-04-16T03:34
россия
рон пол
санкции в отношении россии
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости Дэниел Макадамс, директор Института Рона Пола.Макадамс назвал все происходящее "фарсом" и отметил, что США, кажется, и сами это осознают, но "им просто все равно". По мнению эксперта, очень сложно дать какое-то объяснение такому "уровню некомпетентности" новой администрации.Он также выразил сомнения относительно встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. "Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги в виде новых санкций и развязывания экономической войны против рубля", - считает Макадамс.США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
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россия, рон пол, санкции в отношении россии, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт назвал новые санкции США признаком некомпетентности Байдена

03:34 16.04.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Последние санкции США против России заставляют сомневаться в компетентности и рассудительности американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости Дэниел Макадамс, директор Института Рона Пола.
"Обоснование этих санкций поразительно поверхностно. События вокруг Крыма произошли семь лет назад. Само разведывательное сообщество США говорит, что не может найти доказательств заявлений, что Россия объявляла награды за головы американских солдат в Афганистане. Нет доказательств, подтверждающих взлом SolarWinds или вмешательство России в выборы 2020 года", - сказал Макадамс.
Макадамс назвал все происходящее "фарсом" и отметил, что США, кажется, и сами это осознают, но "им просто все равно". По мнению эксперта, очень сложно дать какое-то объяснение такому "уровню некомпетентности" новой администрации.
Он также выразил сомнения относительно встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. "Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги в виде новых санкций и развязывания экономической войны против рубля", - считает Макадамс.
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
00:18
Байден прокомментировал новые санкции США
США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 17:15
"Шаг вперед и два назад". В чем опасность санкций США против России
 
РоссияРон ПолСанкции в отношении РоссииДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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