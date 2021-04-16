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Лавров прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена
Лавров прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена
Москва позитивно оценивает предложение о саммите РФ-США и сейчас изучает аспекты этой инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:50
2021-04-16T18:59
россия
сергей лавров
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва позитивно оценивает предложение о саммите РФ-США и сейчас изучает аспекты этой инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Лавров прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена

18:50 16.04.2021 (обновлено: 18:59 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва позитивно оценивает предложение о саммите РФ-США и сейчас изучает аспекты этой инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Как мы уже отмечали, мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
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РоссияСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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