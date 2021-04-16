https://ria.ru/20210416/sammit-1728640821.html

Лавров прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена

Лавров прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена

Москва позитивно оценивает предложение о саммите РФ-США и сейчас изучает аспекты этой инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:50

2021-04-16T18:50

2021-04-16T18:59

россия

сергей лавров

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва позитивно оценивает предложение о саммите РФ-США и сейчас изучает аспекты этой инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

https://ria.ru/20210416/vstrecha-1728561897.html

россия

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2021

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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире