Лавров прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена
18:50 16.04.2021 (обновлено: 18:59 16.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва позитивно оценивает предложение о саммите РФ-США и сейчас изучает аспекты этой инициативы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Много разговоров про предложение Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Как мы уже отмечали, мы к этому отнеслись позитивно, сейчас изучаем различные аспекты этой инициативы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.