https://ria.ru/20210416/sammit-1728567308.html
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:22
2021-04-16T13:22
2021-04-16T13:28
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена о саммите РФ и США."Что касается выступления самого президента Байдена, то он сделал ряд предложений. Причем предложение о встрече фактически оно во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин ... разумеется потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение и в соответствии с решением главы государства ответ будет в той форме и тогда, в такой форме и когда примет решение президент", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210401/ryabkov-1603801589.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире