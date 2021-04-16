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В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:22
2021-04-16T13:28
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена о саммите РФ и США."Что касается выступления самого президента Байдена, то он сделал ряд предложений. Причем предложение о встрече фактически оно во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин ... разумеется потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение и в соответствии с решением главы государства ответ будет в той форме и тогда, в такой форме и когда примет решение президент", - сказал Песков журналистам.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США

13:22 16.04.2021 (обновлено: 13:28 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину потребуется время для анализа предложений президента США Джо Байдена о саммите РФ и США.
"Что касается выступления самого президента Байдена, то он сделал ряд предложений. Причем предложение о встрече фактически оно во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучил президент Путин ... разумеется потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение и в соответствии с решением главы государства ответ будет в той форме и тогда, в такой форме и когда примет решение президент", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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