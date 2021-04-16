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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210416/rubl-1728651816.html
Рубль спокойно отреагировал на ответные меры России на санкции США
Рубль спокойно отреагировал на ответные меры России на санкции США
Рубль спокойно реагирует на ответные меры России на санкции США: укрепление российской валюты к доллару и евро продолжается, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T19:59
2021-04-16T19:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
московская биржа
сша
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на ответные меры России на санкции США: укрепление российской валюты к доллару и евро продолжается, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.44 мск падал на 50 копеек, до 75,83 рубля, курс евро – на 54 копейки, до 90,82 рубля, следует из данных Московской биржи.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.В пятницу Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.
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россия, динамика курсов валют, московская биржа, сша, экономика

Рубль спокойно отреагировал на ответные меры России на санкции США

19:59 16.04.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на ответные меры России на санкции США: укрепление российской валюты к доллару и евро продолжается, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.44 мск падал на 50 копеек, до 75,83 рубля, курс евро – на 54 копейки, до 90,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
В пятницу Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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