https://ria.ru/20210416/rubl-1728651816.html

Рубль спокойно отреагировал на ответные меры России на санкции США

Рубль спокойно отреагировал на ответные меры России на санкции США

Рубль спокойно реагирует на ответные меры России на санкции США: укрепление российской валюты к доллару и евро продолжается, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T19:59

2021-04-16T19:59

2021-04-16T19:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

московская биржа

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591234991_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_49fb0526bff72b5f454e7d3eb0df9c08.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рубль спокойно реагирует на ответные меры России на санкции США: укрепление российской валюты к доллару и евро продолжается, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.44 мск падал на 50 копеек, до 75,83 рубля, курс евро – на 54 копейки, до 90,82 рубля, следует из данных Московской биржи.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.В пятницу Москва объявила об ответных мерах. В частности, американскому послу рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, РФ зеркально высылает 10 американских дипломатов из России и вводит персональные санкции против восьми руководителей вашингтонской администрации, а также прекращает работу американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику. РФ также начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест их базирования, а гражданам РФ или третьих стран отныне запретят устраиваться на работу в посольство или генконсульства США.

https://ria.ru/20210416/kurs-1728556500.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, московская биржа, сша, экономика