Песков не стал комментировать, запрашивал ли Зеленский разговор с Путиным
13:14 16.04.2021 (обновлено: 13:20 16.04.2021)
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о его запросе на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что страны находятся в постоянным контакте по оперативным вопросам.
Ранее в интервью французской газете Le Figaro Зеленский заявил, что запрашивал разговор с Путиным, но российская сторона якобы не подтвердила такой разговор.
"Я оставляю без комментариев это. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно", - сказал Песков журналистов в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского.
В начале недели в СМИ также появилась подобная информация. Со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщалось, что Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.