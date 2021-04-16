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Песков не стал комментировать, запрашивал ли Зеленский разговор с Путиным
Песков не стал комментировать, запрашивал ли Зеленский разговор с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о его запросе на разговор с российским РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:14
2021-04-16T13:20
россия
владимир зеленский
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владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о его запросе на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что страны находятся в постоянным контакте по оперативным вопросам.Ранее в интервью французской газете Le Figaro Зеленский заявил, что запрашивал разговор с Путиным, но российская сторона якобы не подтвердила такой разговор.В начале недели в СМИ также появилась подобная информация. Со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщалось, что Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире

Песков не стал комментировать, запрашивал ли Зеленский разговор с Путиным

13:14 16.04.2021 (обновлено: 13:20 16.04.2021)
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о его запросе на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что страны находятся в постоянным контакте по оперативным вопросам.
Ранее в интервью французской газете Le Figaro Зеленский заявил, что запрашивал разговор с Путиным, но российская сторона якобы не подтвердила такой разговор.
"Я оставляю без комментариев это. В постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно", - сказал Песков журналистов в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть заявление Зеленского.
В начале недели в СМИ также появилась подобная информация. Со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщалось, что Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.
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