https://ria.ru/20210416/razgovor-1728564827.html

Песков не стал комментировать, запрашивал ли Зеленский разговор с Путиным

Песков не стал комментировать, запрашивал ли Зеленский разговор с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о его запросе на разговор с российским РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:14

2021-04-16T13:14

2021-04-16T13:20

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о его запросе на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что страны находятся в постоянным контакте по оперативным вопросам.Ранее в интервью французской газете Le Figaro Зеленский заявил, что запрашивал разговор с Путиным, но российская сторона якобы не подтвердила такой разговор.В начале недели в СМИ также появилась подобная информация. Со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщалось, что Зеленский запросил Москву о переговорах с российским лидером, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.

https://ria.ru/20210416/vstrecha-1728562810.html

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, в мире