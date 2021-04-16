https://ria.ru/20210416/rayony-1728505526.html

Закрытие некоторых районов Черного моря не затронет Керченский пролив

Закрытие некоторых районов Черного моря не затронет Керченский пролив

Планируемые к закрытию до 31 октября районы Чёрного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T01:40

2021-04-16T01:40

2021-04-16T01:40

россия

керченский пролив

гурзуф

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

севастополь

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Планируемые к закрытию до 31 октября районы Чёрного моря не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод РФ, следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля.По данным документа, "временно, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов" в трех районах Черного моря.Согласно представленным в документе координатам, речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.Все планируемые к закрытию районы распространяются только до "внешней границы территориального моря Российской Федерации", следует из документа.

https://ria.ru/20210415/protest-1728455374.html

россия

керченский пролив

гурзуф

москва

севастополь

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россия, керченский пролив, гурзуф, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, севастополь