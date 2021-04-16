https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html

СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны

СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны

Российские следователи готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде граждан на белорусской земле в годы Великой... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:10

2021-04-16T04:10

2021-04-16T04:10

россия

светлана петренко

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

белоруссия

общество

политика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские следователи готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде граждан на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны в случае поступления соответствующего запроса, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Белоруссия ранее объявила о плане запросить правовую помощь у России и Германии для расследования уголовного дела, возбужденного о геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну.Она отметила, что российские следователи готовы поделиться своим опытом в расследовании уголовных дел указанной категории, а специалисты ГУК (КЦ) СК России, в распоряжении которых есть новейшая криминалистическая техника, оказать возможное содействие.Помимо прочего, официальный представитель СК РФ напомнила, что взаимодействие следственных комитетов России и Белоруссии основано на конструктивном сотрудничестве, которое постоянно укрепляется в целях борьбы с преступностью. Так, в его основе, как отметили в пресс-службе, многосторонние и двусторонние международные договоры в сфере уголовного судопроизводства, а также межведомственные документы международного характера."Еще в 2013 году главами наших ведомств было заключено соглашение о сотрудничестве, кроме того была подписана программа сотрудничества СК РФ и Следственного комитета Республики Беларусь в области криминалистического обеспечения предварительного расследования. В частности, последний документ предусматривает оказание содействия в расследовании наиболее сложных уголовных дел, в том числе, путем направления для оказания помощи в проведении отдельных следственных (процессуальных) действий наиболее опытных сотрудников", - отметила собеседница агентства.На белорусской земле Великая Отечественная война (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года) длилась с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944 года. За это время Белоруссия потеряла каждого третьего своего жителя. Фашисты провели в Белоруссии свыше 140 карательных операций, полностью или частично уничтожив 5454 деревни. Было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей, в которых погибли не менее 1,5 миллиона человек – не только местных жителей, но и вывезенных из Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. В оккупированной фашистами Белоруссии развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. Против захватчиков сражались свыше 374 тысяч партизан, более 70 тысяч участников насчитывало антифашистское подполье.

https://ria.ru/20210316/genotsid-1601542891.html

https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

россия

москва

белоруссия

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россия, светлана петренко, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), москва, белоруссия, общество, политика