СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские следователи готовы оказать помощь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде граждан на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны в случае поступления соответствующего запроса, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Белоруссия ранее объявила о плане запросить правовую помощь у России и Германии для расследования уголовного дела, возбужденного о геноциде мирных жителей в Великую Отечественную войну.
"В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег с просьбой оказать содействие при расследовании уголовного дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь", - сказала Петренко.
Она отметила, что российские следователи готовы поделиться своим опытом в расследовании уголовных дел указанной категории, а специалисты ГУК (КЦ) СК России, в распоряжении которых есть новейшая криминалистическая техника, оказать возможное содействие.
Помимо прочего, официальный представитель СК РФ напомнила, что взаимодействие следственных комитетов России и Белоруссии основано на конструктивном сотрудничестве, которое постоянно укрепляется в целях борьбы с преступностью. Так, в его основе, как отметили в пресс-службе, многосторонние и двусторонние международные договоры в сфере уголовного судопроизводства, а также межведомственные документы международного характера.
16 марта, 19:06Историк назвал истоки геноцида в Европе в XX веке
"Еще в 2013 году главами наших ведомств было заключено соглашение о сотрудничестве, кроме того была подписана программа сотрудничества СК РФ и Следственного комитета Республики Беларусь в области криминалистического обеспечения предварительного расследования. В частности, последний документ предусматривает оказание содействия в расследовании наиболее сложных уголовных дел, в том числе, путем направления для оказания помощи в проведении отдельных следственных (процессуальных) действий наиболее опытных сотрудников", - отметила собеседница агентства.
На белорусской земле Великая Отечественная война (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года) длилась с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944 года. За это время Белоруссия потеряла каждого третьего своего жителя. Фашисты провели в Белоруссии свыше 140 карательных операций, полностью или частично уничтожив 5454 деревни. Было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей, в которых погибли не менее 1,5 миллиона человек – не только местных жителей, но и вывезенных из Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. В оккупированной фашистами Белоруссии развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. Против захватчиков сражались свыше 374 тысяч партизан, более 70 тысяч участников насчитывало антифашистское подполье.