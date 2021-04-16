https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html

Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год

Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год

Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T18:03

2021-04-16T18:03

2021-04-16T22:41

россия

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256925_0:11:3169:1794_1920x0_80_0_0_131870076c08b5979fa7dea689820ea4.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства за минувший год опубликованы на сайте Кремля.Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля, "ГАЗ М21" и "Нива", и прицеп "Скиф".В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента России составлял 8,648 миллиона рублей.В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров — президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаковым — около 8,9 миллиона рублей, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210416/lavrov-1728631735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика, владимир путин