Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210416/putin-1728630858.html
Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год
Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год
Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T18:03
2021-04-16T22:41
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256925_0:11:3169:1794_1920x0_80_0_0_131870076c08b5979fa7dea689820ea4.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства за минувший год опубликованы на сайте Кремля.Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля, "ГАЗ М21" и "Нива", и прицеп "Скиф".В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента России составлял 8,648 миллиона рублей.В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров — президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаковым — около 8,9 миллиона рублей, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210416/lavrov-1728631735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256925_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e830b6580870a5e6d2ecf28adf9440bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика, владимир путин

Путин заработал чуть меньше десяти миллионов рублей за 2020 год

18:03 16.04.2021 (обновлено: 22:41 16.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 миллиона рублей, что почти на 270 тысяч больше, чем он заработал годом ранее, следует из декларации о доходах.
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы государства за минувший год опубликованы на сайте Кремля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
Вчера, 18:06
Опубликована декларация о доходах Лаврова за 2020 год
Как и прежде, в декларации Путина значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метра с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля, "ГАЗ М21" и "Нива", и прицеп "Скиф".
В 2019 году Путин заработал 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году доход президента России составлял 8,648 миллиона рублей.
В 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей. По итогам года выяснилось, что он больше не владеет земельным участком в 1,5 тысячи квадратных метров — президент его продал, что стало причиной увеличения его доходов за тот период. В 2016 и 2015 годах доход главы государства был приблизительно одинаковым — около 8,9 миллиона рублей, а в 2014 году заработок Путина составил 7,654 миллиона рублей.
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказал о способах защиты от сезонной аллергии
04:04Российских туристов предложили вывозить из Турции за десять тысяч рублей
03:15Страховщик назвал признаки поддельного полиса ОСАГО
03:08Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
02:45В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:24В Нью-Йорке проходят протесты против полицейского насилия
02:15Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой
02:10Депутат уточнил сроки достижения россиянами коллективного иммунитета
01:57Во Франции восемь человек умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca
01:56Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
01:36Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:21Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:15Врач назвал признаки "развода" людей на ненужных анализах
01:15Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
01:10Госдеп заявил о праве ответа на контрсанкции России
00:50Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием
23:29SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну
23:24Пять сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом
23:15Пожар на "Невской мануфактуре" потушили
23:10Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию для обсуждения "Спутника V"
Лента новостейМолния